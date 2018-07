publié le 20/07/2018 à 13:50

Neymar Jr reste au PSG. La star brésilienne l'a annoncé dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juillet. Un soulagement pour la direction du PSG dont le joueur est l'objet d’incessantes rumeurs de transferts, notamment au Real Madrid. L'Auriverde va donc revenir au Camp des loges à la fin de ses vacances post-Coupe du Monde, mais pas sûr que la reprise soit une sinécure pour le staff parisien.



En effet, il faudra gérer une nouvelle donne pour la direction du PSG, à savoir la montée en puissance de Kylian Mbappé, champion de monde avec l'équipe de France et qui a explosé à la face de la planète durant le Mondial en Russie. Entre le jeune prodige de 19 ans à l'image impeccable, et la star venue l'été dernier pour un transfert record de 222 millions d'euros, il pourrait y avoir une bataille d'égo.

L'émergence menaçante de Mbappé ?

Je journal espagnol El Pais révélait il y a quelques jours que Neymar se sentait bien à Paris, "à la seule condition que personne au club ne doute qu'il est le centre de l'équipe", en citant une source interne au club. Or, nul doute que l'avènement de Mbappé, acheté 180 millions d'euros, est une donnée à ne pas négliger d'un point de vue marketting et communication.

Vedette française, le natif de Bondy est devenu icône planétaire, séduisant par son jeu mais également son aisance devant les micros. Neymar étant peu à son aise avec les médias, d'autant que ses interventions sont rares, et qu'il ne parle pas français, il se pourrait bien que le public parisien voit en Kylian Mbappé son nouveau chouchou.

Une nécessaire reconquête du public

Un public parisien qui n'a pas forcément apprécié de voir la star filer au Brésil de longues semaines après sa blessure en février, au point de ne pas rentrer célébrer le titre de champion de France avec les siens. Une image quelque peu brouillée donc, que la Coupe du Monde de Neymar sous le maillot du Brésil n'a pas arrangée.



Les multiples "plongeons" du joueur à la suite de fautes (certes réelles) de ses adversaires ont exaspéré le public. Sa tendance à surjouer la douleur a été largement moquée, au point de devenir un sujet de moquerie intarissable sur les réseaux sociaux. Il faudra donc désamorcer la situation, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et Neymar semble avoir commencé l'opération reconquête.

CON HUMOR ¿

Neymar se ríe de las críticas... ¿ En su Instagram posteó un video en donde aparece con un grupo de niños y realizan el #ChallengeDAFALTA ¿ pic.twitter.com/oN3SgtuN8G — SoyReferee (@SoyReferee) 19 juillet 2018

Sur son compte Snapchat, le Brésilien a filmé avec des enfants un "Neymar challenge", qui consiste à s'écrouler par terre et à se tordre de douleur, comme le ferait la star brésilienne sur un terrain. Un second degrés bienvenu. Car si tout rentre dans l'ordre, avoir Neymar et Mbappé sur la même longueur d'onde sera certainement une attraction sans équivalent ou presque. Avec toujours un Cavani prompt à empiler les buts à leurs côtés.