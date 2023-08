Dimanche 20 août, les Espagnoles, qui avaient battu la Suède, affronteront les Anglaises, victorieuses de l'Australie, lors de la finale de la Coupe du monde féminine de football. Le match aura lieu à 12h, au stadium Australia de Sidney et pourra être suivi sur France 2.

Les deux équipes qualifiées disputeront leur première finale de Coupe du monde. La FIFA souligne que cette finale opposera pour la première fois depuis 20 ans deux équipes d'un même continent. En 2022, lors des quarts de finale de l'UEFA Euro féminin, l'Angleterre avait battu l'Espagne 2-1.

Les Anglaises avaient d'abord été menées au score, après un but inscrit par Esther González (54’). Ella Toone avait finalement égalisé à quelques minutes de la fin du temps réglementaire (84’). Durant la prolongation, l'Anglaise Georgia Stanway avait départagé les deux équipes en inscrivant le second but.



