Kazakhstan-France : que vaut le 81e adversaire de l'histoire des Bleus ?

publié le 27/03/2021 à 17:02

Une fois le coup d'envoi donné, il ne restera plus que six membres de l'Uefa à n'avoir encore jamais croisé la route de l'équipe de France, que ce soit en match amical ou en compétition officielle : Gibraltar, le Kosovo, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, le Monténégro et Saint-Marin.

Après la Moldavie lors des éliminatoires de l'Euro 2020 (reporté à 2021), les Bleus vont se frotter pour la première fois au Kazakhstan, dimanche 28 mars (15h) à Noursoultan (le nouveau nom de la capitale Astana depuis 2019), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Leur entrée en matière s'est soldée par un nul (1-1) face à l'Ukraine.

Les hommes de Didier Deschamps doivent-ils plus craindre les joueurs du Tchèque Michal Bilek que les six heures d'avion et les cinq heures de décalages horaires à l'arrivée ? Sur le papier, les "Léopards des Neiges" (Kazakhstanskie barsy), qui évoluent en bleu et jaune, ont tout l'air de victimes expiatoires face aux champions du monde.

122e au classement Fifa

Jamais qualifié pour la phase finale d'un championnat d'Europe ni d'une Coupe du monde, le Kazakhstan pointe à la 122e place au classement Fifa (la France est 2e derrière la Belgique), loin des trois autres adversaires des Bleus dans cette campagne qualificative, l'Ukraine (24e), la Finlande (55e) et la Bosnie (56e).

Huit nations européennes sont moins bien classées que le pays situé majoritairement en Asie centrale : la Lituanie, la Lettonie, Andorre, Malte, la Moldavie, le Liechtenstein, Gibraltar et Saint-Marin. Pour autant, le Kazakhstan n'a jamais enregistré de véritable raclée depuis son premier match en 1992. Ses deux plus larges défaites sont un 6-0 face à la Turquie en 2005 et la Russie en 2008.

Victoire sur l'Écosse 3-0 en mars 2019

Lors des éliminatoires de l'Euro 2020, les Kazakhs avaient pris 10 points en autant de rencontres, faisant jeu égal sur le plan comptable avec Chypre, battant deux fois Saint-Marin et s'offrant même une victoire de prestige sur l'Écosse 3-0 avec des buts de Pertsoukh, Vorogovski et Zaïnoutdinov. Ils avaient plus tôt bien résisté à la Belgique (3-0, 2-0) et à la Russie (4-0, 1-0).

Quelques mois plus tôt, leur campagne de Ligue des Nations s'était conclue par une promotion de la Ligue D à la Ligue C grâce à une victoire contre Andorre 4-0, et trois nuls, contre la même Andorre et la Lettonie à deux reprises. Le Kazakhstan est toutefois menacé de redescendre immédiatement malgré un succès 0-2 en Lituanie (buts de Zaïnoutdinov et Qoûat). Il disputera prochainement un barrage de relégation contre la Moldavie après avoir terminé 4e de son groupe derrière l'Albanie, la Biélorussie et la Lituanie.

Nul contre la Pologne et la Roumanie en 2016

Derniers résultats à prendre en compte : ceux des éliminatoires du Mondial 2018 dans un groupe avec la Pologne, le Danemark, le Monténégro, la Roumanie et l'Arménie. Là, il n'y avait eu aucun succès en 10 rencontres, mais tout de même trois nuls intéressants face à la Pologne (2-2, doublé de Khijnitchenko), la Roumanie (0-0) et l'Arménie (1-1).