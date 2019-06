Mondial 2019 : les Bleues "dans le grand bain" face au Brésil, estime Le Sommer

publié le 21/06/2019 à 20:43

Face au Brésil, ce dimanche 23 juin en 8e de finale, les Bleues plongent directement "dans le grand bain" des matches à élimination directe, mais cela n'inquiète pas l'attaquante Eugénie Le Sommer car "il faut battre tout le monde" pour remporter le Mondial.



La jeune femme, qui n'a appris qu'hier soir l'identité de son adversaire, confie : "On attendait de savoir contre qui on allait jouer, il y avait un peu d'impatience aussi (...) Le Brésil est la meilleure équipe (...). Elles auraient pu terminer premières de leur groupe. On va jouer la plus grosse équipe de ces troisièmes mais on est prêtes à ça, après tout il faut battre tout le monde."

Concernant l'importance de match, elle admet : "Là on est mise dans le grand bain tout de suite avec cette équipe du Brésil. Le Brésil fait aussi partie des favorites de la Coupe du monde (...). Ça peut être le match qui permet de nous lancer pour la suite de la compétition."

Que le public soit derrière nous, c'est vraiment une force Eugénie Le sommer Partager la citation





Mais si ce match contre le Brésil est décisif, pour Eugénie Le Sommer, le parcours de l'équipe dans son ensemble est à prendre en compte : "C'est un beau 8e de finale qui se profile.", résume-t-elle, ajoutant que la défense de l'équipe brésilienne "est son point faible" et qu'il faudra "exploiter ces failles".

Pour la jeune femme, la victoire de 1998 reste un exemple : "J'avais 9 ans et ça reste un souvenir inoubliable, comme pour beaucoup de Français. J'ai vibré devant ma télé, je suis même allée après avec mes parents dans la ville où on était pour fêter ce titre. C'était une victoire en Coupe du monde, même si c'était les garçons j'étais à fond !", se souvient-elle.

Un soutien que l'attaquante ressent aujourd'hui de la part des supporter. "C'est bien qu'il y ait cet engouement, c'est surtout top pour nous que les stades soient pleins et que le public soit derrière nous, c'est vraiment une force et ça va nous aider à aller plus loin.", assure-t-elle.