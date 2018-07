publié le 28/04/2017 à 12:07

Niçois depuis deux saisons, Jean-Michaël Seri le sera-t-il encore à la reprise en août prochain ou à la fin du mercato estival, fixée au 31 août ? Ces dernières semaines, le milieu ivoirien de 25 ans, 2e meilleur passeur de Ligue 1 derrière le Marseillais Morgan Sanson, a plusieurs fois assuré, notamment dans Nice Matin, qu'il n'a "aucune raison de songer à un départ", que disputer la Ligue des champions avec le club qui lui a permis de grandir "serait fabuleux" (Nice est assuré de terminer au moins 3e de Ligue 1, et donc de jouer la grande Coupe d'Europe, au moins via le 3e tour préliminaire).



Mais une dernière interview accordée au magazine Onze Mondial et parue jeudi 27 avril laisse planer le doute. Seri y souffle le chaud et le froid. D'un côté il assure qu'il lui "reste encore beaucoup de choses à faire ici", qu'il ne faut pas "partir pour partir". De l'autre, il déclare que s'il part, "ce sera pour rejoindre un club où il y a une réelle envie de jouer au football, comme à Nice. Et je ne pars pas pour être sur le banc, je pars uniquement si je sais que je vais jouer".

Visiblement, la porte n'est donc pas fermée et l'idée de le voir rejoindre l'Olympique de Marseille loin d'être exclue. Au courant de l'intérêt de l'OM, même s'il ne sais pas "d'où ça sort", l'international ivoirien (neuf sélections, un but) estime que l'entraîneur Rudi Garcia "est quelqu'un qui aime jouer (...) L'OM va prendre de gros joueurs (lors du prochain mercato, ndlr), ça va être un beau projet. En plus, il y a Payet qui est là-bas". S'il ne peut pas lui offrir la possibilité de jouer la Ligue des champions, le club phocéen possède malgré tout de sérieux atouts pour l'attirer et les moyens financiers de payer 40 millions d'euros, la clause libératoire signée sous seing privé avec le Gym.

De Gea à Madrid, Morata et James à United ?

Pour David De Gea, le gardien espagnol de Manchester United, le Real Madrid pourrait de son côté monter jusqu'à 75 millions d'euros, ce qui serait un record à ce poste. Selon Marca, un accord contractuel a été trouvé avec l'ancien portier de l'Atlético de Madrid (2009-2011), Mancunien depuis six ans, titulaire avec la Roja durant le dernier Euro.



En cédant son gardien, Manchester United se placerait en outre en position numéro un pour recruter deux joueurs du Real, qui plaisent à José Mourinho : l'attaquant Alvaro Morata et le milieu offensif James Rodriguez. Pour pallier au départ de De Gea, le nom de Joe Hart (Torino) est évoqué, malgré son passé de joueur de Manchester City .