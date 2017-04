publié le 25/04/2017 à 15:17

À un an de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'Olympique de Marseille va-t-il réussir à faire revenir en France celui qui serait le troisième Bleu de son effectif avec Dimitri Payet et Patrice Évra ? À en croire les informations du groupe britannique Sky Sports, Frank McCourt et les nouveaux dirigeants phocéens seraient prêts à débourser 20 millions de livres (environ 23 millions d'euros) pour s'attacher les services de l'ancien Montpelliérain, en manque cruel de temps de jeu ces derniers mois à Arsenal (8 titularisations en championnat), où il est arrivé en 2012.



L'intérêt de l'OM pour le gaucher d'1,92 m, âgé de 30 ans, ne date pas d'hier. Début avril, l'entraîneur Rudi Garcia en personne aurait appelé Giroud pour lui faire part de son envie de le voir évoluer à la pointe de sa formation 2017-2018, qui doit accélérer le développement de "l'OM Champions Project". Avec Montpellier, le natif de Chambéry avait marqué 39 buts en deux saisons, avec un titre surprise de champion de France en 2012 à la clé. Avec Arsenal, il en est à 95 réalisations en 217 apparitions. Et en équipe de France, il pointe en 10e position des meilleurs réalisateurs de l'histoire : 23 en 61 sélections.

France Football, qui consacre mardi 25 avril un dossier complet sur le marché des transferts à venir, évoque également le nom de Giroud à Marseille. L'hebdomadaire élargit les potentielles arrivées dans les Bouches-du-Rhône à trois autres internationaux actuels ou passés évoluant en Angleterre : le gardien Steve Mandanda (Crystal Palace) et les milieux Yohan Cabaye (Crystal Palace) et Moussa Sissoko (Tottenham). Comme pour Giroud, l'idée de retrouver les projecteurs de la Ligue 1 ne devrait pas les laisser insensibles.