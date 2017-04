publié le 25/04/2017 à 13:00

Les dates sont officiellement fixées et la machine à rumeurs s'emballe. Le prochain marché estival des transferts, qui ouvrira le vendredi 9 juin et se refermera le jeudi 31 août à minuit, est au cœur d'un volumineux dossier dans France Football, mardi 25 avril. Anthony Martial est annoncé de retour à Lyon, Olivier Giroud en tête de liste des attaquants ciblés par Marseille et le Paris Saint-Germain dans les starting-blocks sur au moins deux dossiers.



Le premier est celui d'un avant-centre de complément à Edinson Cavani. Déjà évoquées ces dernières semaines, les pistes menant au Chilien d'Arsenal Alexis Sanchez et à l'Espagnol du FC Séville Victor Vitolo seraient toujours à l'étude. Mais un troisième homme aurait désormais la préférence des dirigeants parisiens, le Gabonais du Borussia Dortmund Pierre-Eymerick Aubameyang.

Une discussion aurait même eu lieu en janvier entre Patrick Kluivert, le directeur du football du PSG, et le père du Lavallois de naissance, passé par le Milan AC, Dijon, Lille, Monaco et Saint-Étienne avant d'atterrir en Allemagne. Sous contrat jusqu'en 2020, le joueur de 27 ans était jusque-là fortement pressenti au Real Madrid la saison prochaine, où il n'aurait pas plus de garantie d'être un titulaire à part entière.

Alba pour remplacer Maxwell ?

Second poste où le club de la capitale devrait recruter cet été, celui de latéral gauche. En fin de contrat en juin, le Brésilien Maxwell, 35 ans, ne devrait pas prolonger pour une sixième saison. Son successeur semblait être Layvin Kurzawa. Mais Unai Emery serait séduit par un joueur qu'il a connu de 2008 à 2012 lors de son passage à Valence, le Barcelonais Jordi Alba.



Toujours titulaire indiscutable en sélection espagnole, l'arrière de 28 ans connaît une saison mouvementée au Barça cette saison. Luis Enrique l'a souvent laissé de côté lors des grosses affiches, notamment lors de la "remontada" contre le PSG. Si le départ de l'entraîneur à la fin de la saison peut lui réouvrir l'horizon, Alba a peut-être envie de changer d'air après cinq ans en Catalogne, et de retrouver un coach qui a entière confiance en lui.