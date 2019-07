publié le 17/07/2019 à 18:35

En provenance de l'Eintracht Francfort, Sébastien Haller a signé, ce mercredi 17 juillet, à West Ham. Les londoniens n'ont pas hésité à débourser 45 millions de livres sterling pour s'offrir les services de l'attaquant français, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club. Un statut qui ne semble pas inquiéter le joueur de 24 ans : "Cela prouve que le club me voulait depuis un moment", a-t-il déclaré sur le site des Hammers.

"J'ai senti une vraie volonté de me faire signer ici, donc je suis très heureux d'avoir fait ce choix. (...) Je peux vous assurer que je me donnerai à 100% pour ce club, parce que le club m'a donné sa confiance. Donc je vais essayer de lui rendre la pareille chaque jour, à chaque match", a ajouté l'attaquant.



Relativement peu connu en France, Sébastien Haller a beaucoup voyagé depuis son départ de l'AJA Auxerre. Passé par les Pays-Bas et l'Allemagne, le buteur a laissé de bons souvenirs dans chacun des clubs pour lesquels il a joué. Il aura marqué 51 buts en 98 rencontres à Utrecht et 32 réalisations en 75 matches pour Francfort.

Son jeune âge et sa bonne marge de progression, couplés à son habileté devant le but et son expérience, font de lui une recrue de choix pour West Ham. Excellente décision également pour le joueur qui pourra certainement mieux attirer le regard de Deschamps en évoluant au sein d'un club aussi médiatique que celui de l'Est de Londres. Une prochaine sélection en équipe nationale n'est pas exclus pour Haller, qui a déjà porter les couleurs de toutes les catégories jeunes de l'EDF.