publié le 30/11/2017 à 15:21

Le mercato hivernal du PSG a-t-il véritablement débuté en coulisses mercredi 29 novembre ? Selon plusieurs sources, le président de Valence, actuellement 2e du championnat d'Espagne derrière le Barça mais devant les deux clubs de Mardi, était au Parc des Princes pour assister à la rencontre PSG-Troyes (2-0).



L'été dernier, Peter Lim avait conclu avec Nasser Al-Khelaïfi le prêt (sans option d'achat) du jeune milieu offensif portugais Gonçalo Guedes (21 ans), qui a déjà plus joué en trois mois en Espagne qu'en sept au PSG. Lim espère désormais réussir le même coup avec un ou deux Parisiens en manque de temps de jeu, l'Argentin Javier Pastore et le Brésilien Lucas.

76 minutes de temps de jeu pour Lucas

Titulaire pour la 6e fois de la saison en Ligue 1 face à Troyes, le premier ne l'a pas forcément séduit (aucun geste décisif, beaucoup de déchet). Mais "el flaco" garde la cote auprès de nombreux dirigeants en Europe, notamment en Italie, et Lim sait forcément de quoi est capable celui qui reste l'un des chouchous du Parc des Princes lorsque qu'il en pleine forme.

Lucas, lui, a presque complètement disparu des écrans. Son temps de jeu depuis le mois d'août s'élève à 76 minutes réparties sur cinq petits bouts de matches, la dernière fois début novembre. La plupart du temps, il ne figure même pas dans les groupes retenus par Unai Emery. S'il est très proche de Neymar aux entraînements, que sa femme se plaît aussi à Paris, la situation ne peut pas s'éterniser pour le jeune papa de 25 ans.



Paris, qui a besoin de faire des économies cet hiver pour rentrer dans les clous du fair-play financier, ne retiendra pas un joueur acheté 40 millions d'euros en 2012, même pour moins de la moitié. Des clubs chinois s'intéressent au rapide ailier droit, auteur de 46 buts et 46 passes décisives en 227 matches à Paris. Sportivement, le challenge proposé par Valence est bien plus séduisant.

Di Maria sort sous des sifflets

Par ailleurs, ce match face à Troyes n'a pas arrangé la situation d'Angel Di Maria. Lui aussi bénéficiaire du large turn-over effectué par Emery, l'Argentin a été transparent durant 70 minutes, avant de sortir sous des sifflets à la 70e minute. Son remplaçant, Kylian Mbappé, a lui eu droit à une acclamation du Parc des Princes...



Le joueur de 29 ans reste toutefois des trois nommés le plus "bankable" pour le PSG. Cet été, le Barça avait proposé près de 40 millions d'euros pour l'attirer. Paris avait refusé. Cinq mois plus tard, en janvier, il y a de plus en plus de chances de voir un élément boudeur et en manque de temps de jeu quitter un club où il est arrivé en 2015.