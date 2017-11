publié le 29/11/2017 à 20:15

Trois jours après sa 12e victoire de la saison en championnat, sur la pelouse de Monaco (1-2), et une semaine après sa démonstration en Ligue des champions face au Celtic Glasgow (7-1), le PSG retrouve sa pelouse lors de cette 15e journée de Ligue 1. Le Parc des Princes n'affiche toutefois pas complet car la tribune Auteuil est fermée (sanction de la Ligue).



Cette première rencontre de championnat diffusée en clair depuis le début de l'ère Canal+ en 1984 donne l'occasion à Unai Emery de faire tourner son 11 de départ, inamovible lors des grandes affiches.

Habitué du yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2 (une fois le National) depuis le début des années 2000, Troyes (12e) s'est repris en novembre après quatre matches sans succès. L'Estac vient de battre Angers et Strasbourg avec la manière à domicile (3-0). En déplacement, c'est plus compliqué : 7 points pris sur 21 possibles.

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 28 novembre :

Amiens - Dijon : 2-1

Strasbourg - Caen : 0-0

Bordeaux - Saint-Étienne : 3-0



Mercredi 29 novembre :

19h00 : Angers - Rennes

Guingamp - Montpellier

Lyon - Lille

Metz - Marseille

Nantes - Monaco

Toulouse - Nice

21h00 : PSG - Troyes