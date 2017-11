publié le 29/11/2017 à 18:30

La bataille pour la 2e place derrière le PSG anime ce début de soirée. Pendant que Lyon, son nouveau propriétaire, évolue à domicile, face à Lille (19e), Marseille (4e à un point) et Monaco (3e à la différence de buts) sont en déplacement, mais pas chez le même type d'adversaire ni avec la même dynamlique.



Invaincus depuis neuf journées en championnat (six victoires, trois nuls), l'OM a toujours marqué au moins une fois cette saison, malgré les difficultés de son avant-centre grec Mitroglou. Metz (20e), n'a de son côté plus trouvé le chemin des filets depuis cinq rencontres et n'a gagné qu'une fois, à Angers (0-1), mi-septembre.

À Monaco, la claque infligée à Guingamp (6-0) début novembre a laissé place à un marasme sportif : élimination en Ligue des champions, nul à Amiens (1-1) et défaite à Louis-II contre le PSG (1-2) en Ligue 1. À Nantes (5e), Jardim doit encore se passer de Lemar. L'espoir vient de la perte de vitesse de l'équipe de Ranieri, récemment battue à Paris (4-1) puis à Rennes (2-1).

L1-15e journée : résultats et classement

Mardi 28 novembre :

Amiens - Dijon : 2-1

Strasbourg - Caen : 0-0

Bordeaux - Saint-Étienne : 3-0



Mercredi 29 novembre :

19h00 : Angers - Rennes

Guingamp - Montpellier

Lyon - Lille

Metz - Marseille

Nantes - Monaco

Toulouse - Nice

21h00 : PSG - Troyes