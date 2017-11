publié le 28/11/2017 à 18:10

Le premier ne compte que cinq minutes de temps de jeu, il y a plus deux mois, le second 11 apparitions mais seulement deux titularisations toutes compétitions confondues. Clément Grenier, qui n'entre clairement pas dans les plans de Bruno Génésio, et dans une moindre mesure Jordan Ferri, quatrième choix pour deux places au milieu, pourraient quitter leur club formateur, l'Olympique Lyonnais, lors du prochain mercato hivernal.



International français à cinq reprises en 2013 et 2014, Grenier (26 ans), sort d'un prêt non concluant à l'AS Roma en début d'année (six matches, une passe décisive). Sa dernière saison à plus de 20 rencontres remonte à 2015-2016, ses deux véritablement abouties à 2012-2013 et 2013-2014. Selon plusieurs sources, son profil intéresse les Girondins de Bordeaux.



Ferri (25 ans), serait pour sa part sur les tablettes de Fenerbahçe, où évolue son ancien partenaire à Lyon Mathieu Valbuena. Après trois saisons à plus de 40 matches de 2013 à 2016, le natif de cavaillon a perdu sa place de titulaire dans l'entre-jeu lyonnais. Lucas Tousart, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele ont la préférence de leur entraîneur.

Wenger "exclue" un départ de Sanchez et Özil

Deux départs en vue à Lyon, deux joueurs en passe de rester à Arsenal. C'est du moins ce qu'espère Arsène Wenger concernant Mesut Özil et Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin prochain. L'entraîneur Français "exclu" même un départ de ses vedettes allemande et chilienne. "Dans mon esprit, ils restent jusqu'à la fin de la saison. C'est une décision qui a été prise au début de la saison. À moins que quelque chose d'incroyable n'arrive, je ne vois pas pourquoi cela changerait".



Le milieu de 29 ans et l'attaquant de 28 ans, que la presse anglaise annonce convoités respectivement par Manchester City et le FC Barcelone, ont pour l'instant refusé de prolonger avec les Gunners. "Vont-ils rester plus longtemps ? C'est impossible de répondre aujourd'hui, car je ne sais pas", a déclaré Wenger. "Je ne suis pas le seul à décider de cela. Ils ont aussi leur avis. Si c'était ma seule décision, oui".