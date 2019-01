publié le 07/01/2019 à 16:27

Après Borja Lopez, Gerard, Jordi Mboula et Fernando Morientes, Francesc Fabregas deviendra-t-il le cinquième joueur espagnol à s'engager avec l'AS Monaco ? Si rien n'était encore officiellement signé lundi 7 janvier en milieu d'après-midi, chaque jour semble un peu plus rapprocher le milieu de 31 ans de la Principauté.



Dernier élément en date signe d'une réelle possibilité de voir le champion du monde 2010 porter le maillot rouge et blanc en 2019, cette confidence de Thierry Henry en conférence de presse à l'avant-veille de Monaco - Rennes en Coupe de la Ligue : "Depuis mon départ d’Arsenal on se parle tous les 2 ou 3 jours avec Cesc (son surnom, ndlr). Ça n’a pas changé ces derniers jours".

Par ailleurs, le journal L'Équipe souligne que le droitier d'1,79 m s'est rendu sur le Rocher la veille et qu'il s'est entretenu avec le vice-président du club, le Russe Vadim Vasilyev. Un accord sur un contrat de deux ans et demi aurait été trouvé. Ne resterait plus qu'à se mettre d'accord avec Chelsea, le club de Fabregas depuis 2014, sur l'indemnité de transfert.

Offre à Bordeaux pour Kamano

Monaco, qui a déjà recruté le défenseur central brésilien Naldo (36 ans, ancien joueur de Schalke 04) cet hiver, aurait aussi avancé ses pions sur l'attaquant guinéen de Bordeaux François Kamano (22 ans). Une offre de 15 millions d'euros plus 3 de bonus a été formulée aux Girondins, qui en réclament toutefois 25. Selon plusieurs sources, celui qui a inscrit 8 buts en L1 cette saison souhaite rejoindre la Principauté.