publié le 17/08/2018 à 17:58

Si la Ligue 1 a repris ses droits vendredi 10 août, les clubs sont toujours à la recherche de leur effectif rêvé. Jusqu'au 31 août, les présidents et coaches peuvent s'activer afin de dégraisser ou, au contraire, combler des places vacantes alors que la saison s'annonce particulièrement longue.



Et cette année encore, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ne seront pas épargnés alors qu'ils disputeront les compétitions nationales mais aussi européennes. Entre cadres, titulaires en puissance et remplaçants de luxe... Les staffs doivent trouver l'équilibre parfait afin de tenir la route sur le long terme.

Si les effectifs se dessinent grandement à deux semaines de la clôture du mercato estival, certains renforts sont clairement attendus. Des arrivées parfois synonymes de nécessités pour les trois cadors français. Défenseurs, milieux ou attaquants... RTL.fr fait le point sur ce marché des transferts.

Le PSG cherche sa sentinelle

Alors que le Paris Saint-Germain vient d'officialiser la signature du jeune défenseur allemand Thilo Kehrer, sa deuxième recrue estivale après celle de Gianluigi Buffon, le milieu de terrain parisien demeure le point faible de l'effectif. Les seules présences de Marco Verratti, dont les pépins physiques posent questions, Adrien Rabiot, qui refuse de prolonger son contrat, Giovanni Lo Celso, qui doit encore passer un cap, et Lassana Diarra, davantage dans les rotations, paraissent très maigres.



Le jeune Yacine Adli, qui a paraphé son premier contrat professionnel à 18 ans, pourrait également glaner quelques minutes de jeu. Mais l'arrivée d'un renfort au milieu de terrain apparaît malgré tout primordiale pour, enfin, briller en Ligue des champions.



Et ce notamment au poste de sentinelle. Si le nouvel entraîneur parisien, Thomas Tuchel, pourrait privilégier une composition à deux milieux seulement, ce poste de milieu défensif extrêmement spécifique pourrait malgré tout poser problème en cours de saison... Un dossier déjà évoqué par les dirigeants parisiens. Mais les pistes menant à N'Golo Kanté (Chelsea), Julian Weigl (Dortmund) et Steven N'Zonzi (Séville) se sont toutes refermées. La perle rare finira-t-elle par arriver ?

La défense, priorité absolue de l'OL

Après avoir arraché l'ultime place qualificative pour la Ligue des champions la saison dernière malgré des prestations en dents de scie, Lyon est attendu au tournant cette saison. Contrairement au PSG, le milieu de terrain n'est pas une priorité alors que le trio Tousart-Ndombélé-Aouar a séduit lors du précédent exercice. En revanche, le secteur défensif interroge. Si Marcelo s'est imposé dans cette charnière, difficile d'imaginer le staff lyonnais repartir avec Jérémy Morel ou Mapou Yanga-Mbiwa comme titulaires à l'heure où l'OL disputera la compétition européenne la plus prestigieuse.



Dès lors, une pointure est attendue afin de renforcer au mieux ce secteur de jeu. Si la piste menant à Yerri Mina (23 ans) a été abordée avant que le Colombien ne file à Everton, c'est finalement celle menant au Portugais Ruben Dias (21 ans) qui prend de l'ampleur jour après jour. Une offre de 30 millions d'euros aurait même été refusée par le Benfica Lisbonne, qui espère une somme avoisinant les 40 millions d'euros.



Mais l'OL pourrait faire une folie financière, si l'on en croit les informations de L'Équipe. Il faut dire qu'avec les ventes de Maolida, Nkoulou, Diakhaby et Geubbels sur ce seul mercato, Jean-Michel Aulas possède un matelas confortable pour succomber au jeune défenseur, dont le profil plaît particulièrement à Bruno Génésio. "Il défend debout, il lit bien les trajectoires, il est agressif et il a une vraie qualité de relance", expliquait-il. La fin du casse-tête ?

L'OM, une quête offensive difficile

Un problème que connaît également l'Olympique de Marseille, toujours à la recherche de son attaquant de pointe alors que Valère Germain et Kostas Mitroglou n'ont guère convaincu la saison dernière. Dès lors, qui sera l'artilleur numéro 1 des olympiens ?



Mario Balotteli (Nice), Simone Zaza (Valence), Moussa Dembélé (Celtic Glasgow)... Si les pistes évoquées sont nombreuses, le nom du futur attaquant n'est toujours pas connu sur la Canebière. Mais l'objectif numéro un demeure le fantasque attaquant italien, auteur de 18 buts la saison dernière en Ligue 1 avec le Gym.



Et après deux mois de poker menteur, le dénouement pourrait être imminent, selon Nice-Matin, qui annonce une rencontre entre les dirigeants niçois et marseillais. Avec un accord au bout ? Le quotidien local évoque du "50-50". La fin du mercato italien ce vendredi 17 août pourrait également décanter la situation si aucune offre venant de Serie A, le championnat plébiscité par Mario Balotelli, n'arrive sur les bureaux niçois. Dans ce cas là, l'Italien se rapprocherait encore un peu plus de la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM.