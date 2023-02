Mercato hivernal : les transferts à retenir en Ligue 1

Terem Moffi : L'attaquant nigérian (23 ans) s'est engagé avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. La transaction va rapporter 30 millions d'euros, dont 5 de bonus, à Lorient. L'ex-attaquant de FC Lorient portera le numéro 9 et sera disponible pour le déplacement à Marseille, ce dimanche 5 février.

Vitinha : Également courtisé par Southampton, l'attaquant de Braga (22 ans), club portugais avec lequel il a inscrit 28 buts en 67 rencontres, a signé à l'OM. Le club phocéen a déboursé 32 millions d'euros, soit le plus gros transfert de son histoire.

Andy Delort : L'attaquant de Nice de 31 ans a été prêté jusqu'en fin de saison à Nantes, avec une option d'achat obligatoire, autour de cinq millions d'euros.

Bamba Dieng : L'ex-attaquant sénégalais de l'OM (22 ans) a été transféré à Lorient contre 7 millions d'euros plus trois millions de bonus, et un contrat portant sur deux ans et demi, avec une option sur deux années supplémentaires.

Azzedine Ounahi : L'international marocain de 22 ans a signé à l'OM pour 8 millions d'euros plus deux millions d'euros de bonus et 30% à la revente. L'ex joueur d'Angers a signé un contrat de quatre an et demi, soit jusqu'aux 30 juin 2027.

Dango Ouattara : L'attaquant de 20 ans de Lorient s'est engagé avec le club anglais de Bournemouth pour cinq ans et demi. Le transfert est estimé à 27 millions d'euros, dont cinq millions de bonus.

Malo Gusto : Le jeune latéral droit de l'OL (19 ans) s'est engagé pour une durée de sept ans et demi avec Chelsea. En échange, Lyon va empocher 35 millions d'euros, dont cinq en bonus. Mais, jusqu'à la fin de saison, il reste à l'OL, en prêt.

Benoît Badiashile : L'international français de 21 ans s'est engagé à Chelsea pour un contrat de 7 ans et demi. L'indemnité de transfert s'élèverait à 38 millions d'euros pour Monaco.

Enfin, un doute subsiste sur le cas Hakim Ziyech. En effet, l'attaquant international marocain de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Chelsea, devait rejoindre le PSG en prêt payant, sans option d'achat. Problème, l'arrivée tardive des documents officiels en provenance du club anglais a retardé la validation du contrat. Selon l'Equipe, le PSG envisage de formuler un recours auprès de la LFP pour tenter de sauver l'opération.

