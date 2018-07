publié le 29/08/2016 à 18:19

Il n'y a aucune raison que 2016 échappe au mouvement. Comme chaque année, les dernières heures du mercato estival devraient très agitées partout en Europe. Les clubs ont jusqu'au mercredi 31 août à minuit pour affiner leur effectif, effectuer un dernier gros coup ; les joueurs qui le désirent pour trouver un nouveau point de chute capable de les relancer, de leur offrir un challenge à leur mesure. Voici les protagonistes en présence.

En France, le PSG semblait suffisamment armé et retiré des affaires quand, le 8 août, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait que son mercato était terminé, en marge de la présentation de l'attaquant espagnol Jesé (ex-Real Madrid). Trois semaines plus tard, il est bien possible que les conseils juridiques du club de la capitale s'activent jusque dans les dernières minutes.

Draxler, la nouvelle star ?

Dans le sens des départs, la situation de Salvatore Sirigu, prêté au FC Séville, est réglée. Celle de Blaise Matuidi semblait l'être, avec une prolongation de contrat à venir selon ses dirigeants. Mais le milieu de 29 ans, conscient de son changement de statut avec le nouveau coach Unai Emery, n'aurait finalement pas abandonné l'idée de s'engager avec la Juventus Turin. David Luiz, lui, devrait rester, son salaire et le prix de son transfert n'étant supportable que par les clubs les plus riches, alors que le Brésilien est loin de son niveau.

Surtout, Paris pourrait engager un nouvel élément offensif après s'être déjà attiré les services de l'ex-Madrilène Jesé et de l'ancien Niçois Hatem Ben Arfa. Avec Edinson Cavani, Angel Di Maria, Lucas voire Javier Pastore en plus, le secteur semblait bien fourni et en mesure de faire oublier Zlatan Ibrahimovic. Sauf que l'Espagnol a été victime d'une appendicite et que l'Uruguayen est toujours aussi imprécis devant le but. Si bien qu'un nom, celui de l'Allemand Julian Draxler (22 ans, Wolfsburg) et qu'une somme record pour la L1, 75 millions d'euros, sont avancés.



Julian Draxler avec la Mannschaft en juin 2016 en France Crédit : BPI/Shutterstock/SIPA

Du mouvement à Lyon et Marseille ?

Parmi les concurrents déclarés au PSG, Monaco ne devrait pas bouger dans ce sprint final, une fois n'est pas coutume. En revanche, Lyon est confronté aux pépins physiques de dernière minute d'Alexandre Lacazette et Nabil Fékir, tandis que Rachid Ghezzal n'a toujours pas prolongé. Les cibles de Jean-Michel Aulas seraient le Paraguayen Juan Iturbe (AS Rome) et Gökhan Inler (Leicester).



À Marseille, l'annonce de la reprise par l'Américain Frank McCourt va-t-elle avoir un effet immédiat ? Le capitaine Lassana Diarra, convoité notamment par Galatasaray, va-t-il finalement rester ? Le départ de Georges-Kévin Nkoudou se finaliser, et avec lui l'arrivée de l'ancien Lyonnais Clinton Njie (Tottenham) ? Les questions ne manquent pas pour les supporters olympiens.

Lassana Diarra avec l'OM en décembre 2015 Crédit : BERTRAND LANGLOIS / AFP

Quel avenir pour Nasri, Schweinsteiger, Balotelli, Sissoko...

Ailleurs en Europe, c'est comme très souvent du côté de l'Angleterre que les regards se tournent en cette fin août. Parmi les cas à régler, ceux des Français de Manchester City Samir Nasri et Eliaquim Mangala. Le milieu offensif de 29 ans n'a pas été inscrit par Pep Guardiola en Ligue des champions. Atterrira-t-il en Turquie, à Besiktas, comme le veut la tendance ? Relégué en 4e position dans la hiérarchie, le défenseur central de 25 ans cherche lui aussi du temps de jeu. À Porto, son ancien club ?



Deux autres Mancuniens ont clairement été poussés vers la sortie depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur : le gardien anglais Joe Hart par Guardiola à City et le milieu allemand Bastian Schweinsteiger par José Mourinho à United. Le second a répondu que MU serait quoi qu'il arrive son dernier club. À 32 ans, l'Allemand peut-il se contenter de jouer avec la réserve ? Le premier, 29 ans, n'a pas d'autre choix que de partir pour conserver des chances de rester le titulaire du poste en sélection.



Reste un grand nom italien plus connu désormais pour ses frasques extra-sportives que pour son talent devant le but - Mario Balotelli. Indésirable à Liverpool, non-retenu par Antonio Conte avec la Squaddra Azzura en juin dernier, "Super Mario" (26 ans) a été proposé un peu partout en Europe, à Nice et Nantes notamment. On pourrait le retrouver à Palerme. D'un an son aîné, Moussa Sissoko n'a toujours pas réussi à rebondir malgré un retour en grâce lors de l'Euro. S'il rêvait du Real Madrid, le milieu de terrain se contentera de quitter Newcastle. Reste à savoir pour quelle destination ?



Moussa Sissoko avec les Bleus en juin 2016 Crédit : Pixathlon/SIPA