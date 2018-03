publié le 27/08/2016 à 16:34

Coup de théâtre dans le dossier Blaise Matuidi. Alors qu'il devait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus Turin, le milieu de terrain serait sur le point de prolonger son contrat. Le club italien en avait pourtant fait sa priorité et certains médias italiens annonçaient même un accord entre le PSG et les Turinois s'élevant à 22 M€ et 3M€ de bonus. Nasser El-Khelaifi en personne a coupé court aux rumeurs. Le président parisien a annoncé au journal Le Parisien que Blaise Matuidi allait rester et prolonger son contrat d'une saison jusqu'en juin 2019. "Je vous confirme qu'il ne partira pas et que nous allons prolonger son contrat. J'ai toujours souhaité qu'il reste et lui aussi a toujours souhaité rester. C'est un joueur exemplaire qui a toujours tout donné pour le PSG. Il a un cœur immense sur le terrain comme en dehors. C'est un très grand représentant du club." La Juve a pour sa part affirmé avoir pris acte de la décision du club parisien et renoncer au transfert.



Lassana Diarra ne devrait plus faire de vieux os à sur la Canebière. Le milieu de terrain, à la recherche d'un club depuis le début du mercato, aurait trouvé un nouveau point de chute et pourrait atterrir à Galatasaray. Selon les informations du journal La Provence, Levent Nazifoglu, le directeur exécutif du club turc, a annoncé qu'il était tombé d'accord avec le joueur. "Nous sommes complètement d’accord avec Lassana Diarra. Maintenant, on doit s’asseoir avec le Lokomotiv Moscou pour la peine de 10 M€ infligée à Diarra. (…) Nous nous sommes entendus sur tout avec Diarra. Maintenant, nous attendons de voir pour l’amende de 10 M€. Si l’on résout ce problème, il portera le maillot de Galatasaray." Le club marseillais pourrait céder son capitaine contre un chèque de 2 M€.



L'OL en pôle pour Mateta

L'Olympique Lyonnais n'a pas terminé son mercato et pourrait enregistrer une nouvelle recrue en attaque. Pisté par Tottenham, Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Châteauroux, serait une cible prioritaire de Jean-Michel Aulas qui aurait déjà formulé une offre selon Le Parisien. Auteur de 11 buts en 22 rencontres lors de la saison 2015-2016, le joueur de 19 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs et rejoindre un club jouant la Ligue des champions est une vraie opportunité. Pascal Elbaz, un de ses agents, a confirmé l'intérêt des Gones. "Ils sont effectivement intéressés par le joueur, ils aiment ce genre d’opération, comme ils ont pu le faire pour Cornet, Tousart, ou Kemen. C’est un joueur qui plaît beaucoup au président Aulas. Il y a un vrai intérêt de leur part, une réelle volonté. Maintenant, on discute un peu du projet." L'Olympique Lyonnais pourrait donc tenter ce pari financièrement abordable.