publié le 28/08/2016 à 23:11

Les attaquants de Lyon Nabil Fekir et Alexandre Lacazette et le milieu de terrain de Crystal Palce Yohan Cabaye sont forfaits pour les deux prochains matches de l'équipe de France et respectivement remplacés par Ousmane Dembélé, Kevin Gameiro et Geoffoy Kondogbia, a annoncé dimanche 28 août dans la soirée la Fédération française de football.



L'indisponibilité de Nabil Fekir avait été officialisée plus tôt dans la soirée par l'Olympique Lyonnais, qui a annoncé que le joueur subirait une intervention au genou droit lundi 29 août et serait absent des terrains pour trois semaines. Il s'agit d'un nettoyage articulaire qui sera pratiqué par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l'hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon et qui concerne donc son genou meurtri il y a un an, lors d'un match amical avec l'équipe de France le 4 septembre 2015 contre le Portugal (1-0), à Lisbonne.

Fékir, nouveau coup dur

Victime d'une rupture du ligament croisé antéro-interne du genou droit, d'une lésion du ligament latéral interne et d'une lésion du ménisque interne du genou droit, Fekir avait été opéré et éloigné des terrains pendant huit mois. Il avait fait son retour en L1 le 8 avril dernier mais, à court de forme, il n'avait pas été retenu pour l'Euro par Didier Deschamps.

L'OL n'a pas en revanche communiqué sur l'état de santé d'Alexandre Lacazette, touché à un genou samedi 27 août à Dijon. Mais son forfait pour le rassemblement de l'équipe de France a donc été officialisé par la FFF. Le meilleur buteur de la L1 (6 buts) avait reçu un coup derrière le genou gauche et avait préféré sortir par précaution. Fallait-il s'inquiéter d'un possible forfait avec les Bleus ? "Je ne pense pas", avait-il répondu au micro de Canal+. Son entraîneur Bruno Genesio avait lui tout de même évoqué une "torsion du genou".



Dembélé préféré à Ben Arfa

S'agissant de Yohan Cabaye, aucune information de santé n'a été communiquée par son club, alors qu'il a disputé l'intégralité du match de Crystal Palace samedi 27 août face à Bournemouth (1-1). Pour remplacer ces trois joueurs, Didier Deschamps a donc décidé de rappeler l'attaquant de l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro, qui était réserviste pour l'Euro, et le milieu de l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia. Et d'offrir une première convocation à l'attaquant de Dortmund Ousmane Dembélé.



Alors qu'il avait initialement l'intention de laisser Dembélé à disposition de l'équipe Espoirs, Deschamps a donc préféré faire appel à ce prometteur joueur de 19 ans, plutôt que de rappeler Hatem Ben Arfa. Dembélé sera avec les latéraux droit Djibril Sidibé et Sébastien Corchia le troisième néophyte à intégrer le groupe France pour ce rassemblement. Même s'ils profitent des aléas, ils symbolisent le sang neuf injecté par Didier Deschamps qui a fait appel au total à huit joueurs qui n'étaient pas présents à l'Euro.

Les 23 joueurs retenus pour Italie-France et Biélorussie-France :

Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Rennes), Steve Mandanda (Crystal Palace/ENG)



Défenseurs : Sébastien Corchia (Lille), Lucas Digne (Barcelone/ESP), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Layvin Kurzawa (Paris SG), Adil Rami (Séville/ESP), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Geoffrey Kondogbia (Inter Milan/ITA), Blaise Matuidi (Paris SG), Dimitri Payet (West Ham/ENG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Moussa Sissoko (Newcastle/ENG)

Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Kevin Gameiro (Atletico Madrid/ESP), André-Pierre Gignac (Tigres de Monterrey/MEX), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ENG)