publié le 14/05/2019 à 16:29

Si aujourd'hui les supporters et les dirigeants du club phocéen veulent voir le départ de leur entraîneur, c'était loin d'être le cas il y a un an lorsque l'OM jouait une finale de coupe d’Europe face à l'Atlético de Madrid. Mais la mauvaise saison 2018/2019, loin des objectifs du club, remet en cause la place de Rudi Garcia à la tête de l'effectif. La lourde défaite (0-3) face aux Lyonnais dimanche dernier lors de l'Olympico aurait scellé l'avenir du tacticien ainsi que celui de Marseille en Europe. Le "OM Champion Project" de l'Américain Frank McCourt a peis du plomb dans l'aile, le club phocéen étant quasiment condamné à la 5e place en championnat.



La conséquence d'une année mal négociée. 13 défaites en Ligue 1 ; que des défaites contre les 4 premiers ; une élimination en 32e de finale de la coupe de France contre Andrézieux (National 2) et seulement 1 point en poule d'Europa League.

Garcia n'a pas su trouver le bon système de jeu pour son équipe. Contre Lyon, le coach marseillais a aligné son 41e onze de départ différent de la saison, en 44 matchs joués, ce qui témoigne de l'instabilité de l'équipe. Il y a eu des erreurs de casting, comme Kevin Strootman arrivé l'été dernier de la Roma, qui n'a pas su trouver sa place dans l'entrejeu olympien, ainsi que la tentative ratée de repositionner Luiz Gustavo, étincelant la saison passée, dans l'axe de la défense, qui n'a été que l'ombre de lui-même tout au long de l'année.

L'homme qui coûtait 10 millions

Jacques-Henri Eyraud a confié à l'AFP que "des changement importants" auront lieu. L'OM a besoin de renouveau, et cela risque de passer par une modification d'entraîneur et un bon mercato. Mais si Marseille veut se séparer de son tacticien, il faudra mettre la main à la poche. Il y a moins d'un an, en octobre 2018, le contrat de Rudi Garcia a été prolongé jusqu'en 2021. Pour pouvoir le licencier, il faudra alors payer toutes ses années de salaires prévues dans le contrat.



Pour se détacher de ses services et de ses adjoints c'est plus de 10 millions d'euros qui devront également être déboursés par le président du Club. Le coach marseillais aurait déjà quelques portes de sortie. Le Séville FC serait intéressé, tout comme l'AS Roma, club qu'il connait bien puisqu'il l'a entraîné de 2013 à 2016