Mercato OL : Mariano Diaz et Maxwell Cornet sur le départ ?

publié le 26/08/2018 à 14:15

Alors que le mercato est calme du côté de Lyon, plusieurs joueurs sont la cible de clubs européens. C'est donc dans le sens des départs que l'Olympique lyonnais fait le plus l'actualité de cette période de transferts.



Pourtant vu comme une pièce indispensable de la réussite offensive lyonnaise, Mariano Diaz pourrait quitter l'OL, seulement un an après son arrivée. Samedi 25 août, L'Équipe révélait un vif intérêt du FC Séville. Si le quotidien français affirmait que plusieurs offres avaient été refusées par les dirigeants lyonnais, le média espagnol AS annonce aujourd'hui que Jean-Michel Aulas aurait fixé le prix de son attaquant à 50 millions d'euros.

Le club andalou serait sur la piste d'un autre attaquant de l'OL : Maxwell Cornet. Comme l'annonce L'Équipe, Séville serait entré dans la danse pour s'offrir les services de l'ailier lyonnais. Le club allemand de Wolfsburg aurait déjà formulé une offre. Le départ de l'ancien messin semble inévitable.

Un prodige portugais pisté

Le latéral droit Rafael, concurrencé par l'arrivée de Léo Dubois, a affirmé son envie de rester à Lyon. Titulaire lors de la victoire 2-0 contre Strasbourg, le Brésilien s'est exprimé dans Le Progès : "Je suis content de jouer. Tout le monde sait que je veux rester ici et aider l’équipe, c’est ça le plus important. On le sait, il faut qu’un latéral parte, mais moi je ne veux pas partir."



Enfin du côté des arrivées, l'OL serait sur la piste d'un jeune attaquant portugais : Francisco Trincão, co-meilleur buteur de l’Euro U19, remporté par le Portugal cet été. Selon le média portugais O'Jogo, le joueur de Braga pourrait rejoindre Lyon contre 15 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire.