publié le 24/08/2018 à 20:18

Les Lyonnais se doivent de réagir pour faire oublier leur mauvaise performance de la semaine dernière à Reims (1-0). Pour tenter de se relancer, ils accueilleront Strasbourg vendredi 23 août pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.



Si Nabil Fekir fait son retour dans le groupe lyonnais, les supporters devront encore patienter avant de voir le récent champion du monde fouler la pelouse du Parc OL pour cette nouvelle saison. Le meneur de jeu prendra place sur le banc, de même que Houssem Aouar et Jason Denayer, le défenseur central qui a rejoint la ville entre Rhône et Saône récemment.

Anthony Lopes, qui a purgé les cinq matches de suspension (dont trois en fin de saison dernière), fait lui son retour dans les cages lyonnaises alors que Martin Terrier est titularisé pour la première fois de la saison sur l'aile gauche de l'attaque.

Côté strasbourgeois, la saison 2018/2019 est bien lancée avec une victoire et un nul au compteur. Le club aura à cœur de rester sur une cette série pour enclencher une bonne dynamique. Un temps incertain, le milieu de terrain Adrien Thomasson est bel et bien titulaire et sera aux manettes du jeu.