publié le 26/10/2017 à 17:09

Stevan Jovetic, un flop à 11 millions d'euros ? Recruté par Monaco dans les dernières heures du mercato estival fin août, au nez et à la barbe de l'Olympique de Marseille, l'attaquant monténégrin de 27 ans n'a pas véritablement convaincu Leonardo Jardim en septembre, avant de se blesser en sélection (ischio-jambiers de la cuisse gauche) début octobre.



En son absence, l'entraîneur portugais de l'ASM a choisi le Sénégalais Keita Baldé pour épauler le Colombien Radamel Falcao en attaque lors des deux derniers matches de championnat. Bilan : un but et une passe décisive. Pas sûr que Jovetic (un but en trois titularisations) puisse lui reprendre la place quand il sera remis, malgré son expérience et son CV (Fiorentina, Manchester City, Inter Milan, FC Séville, 49 sélections).

Selon la radio espagnole Cadena COPE, le club andalou garde un œil sur l'attaquant qui a porté ses couleurs de janvier à mai, avec réussite (6 buts en 21 matches de Liga). Si la situation de Jovetic s'enlise, une offre de prêt pourrait être formulée en janvier. Avec l'Argentin Guido Carillo et le Français Adama Diakhaby, Monaco possède d'autres armes dans le secteur offensif en cas de départ prématuré du moustachu de Podgorica.