Mercato : si le Real Madrid veut Harry Kane, c'est 250 millions d'euros

et AFP

publié le 24/10/2017 à 15:00

Harry Kane vaut-il plus cher que Neymar ? C'est en tout cas ce que croit Florentino Pérez, le président du Real Madrid. L'attaquant anglais, "magnifique" avec Tottenham, pourrait coûter la somme record de 250 millions d'euros.



Interrogé lundi 23 octobre pour savoir s'il avait demandé le prix de Harry Kane à son homologue Daniel Levy, le président merengue a répondu au micro de la radio espagnole Cadena Cope : "Non, parce que si je demande, il me dira 250 millions."

S'il se concrétisait un jour, un tel montant surpasserait le transfert record établi par le Paris SG pour recruter le Brésilien Neymar en août, en versant au FC Barcelone 222 millions d'euros de clause libératoire.



"Je pense que (Kane) est un joueur magnifique", a fait valoir Florentino Pérez, interrogé après la cérémonie des prix Fifa lundi à Londres. "D'autant qu'il est jeune et qu'il a devant lui de nombreuses années pour progresser. Mais nous sommes ravis de toute l'équipe que nous avons, y compris de Benzema."