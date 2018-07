publié le 28/05/2017 à 21:27

Depuis un an la situation de Blaise Matuidi, au Paris Saint-Germain, provoque rumeurs et hypothèses. Unai Emery, lors de son arrivée dans la capitale française, n'en faisait pas un maillon fort de son effectif et lui ouvrait la porte à un départ. À l'époque, la Juventus Turin, notamment, était intéressée par l'international français.



Après la finale de la Coupe de France, remportée par le club de la capitale (1-0 face à Angers), l'ancien Stéphanois s'est montré évasif concernant son avenir : "Je n'ai aucune assurance aujourd'hui (...). Je suis bien à Paris mais après je ne sais pas ce que le club pense vraiment. Il faut prendre le pour et le contre. Et puis il y a aussi la Coupe du monde à laquelle je pense fortement. C'était peut-être mon dernier match avec Paris".

Le gaucher de 30 ans a pourtant reçu une prolongation de contrat émanant de son club. Une proposition à laquelle il n'a pas encore répondu. Son contrat actuel, avec le PSG, court jusqu'en 2018.

Ranieri, énième techniciens contactés par les Verts

Bernard Caiazzo (président du comité de surveillance de l'AS Saint-Étienne) et Roland Romeyer (président du club) enchaînent les entretiens d'embauche, depuis la fin de saison. Christophe Galtier ne restera pas une dixième saison dans le Forez et devrait être remplacé dans les prochains jours.



Après Paul Le Guen, Éric Roy et Fabio Celestini c'est désormais Claudio Ranieri qui serait entré en contact avec la direction de l'ASSE selon Le Progrès. L'ancien entraîneur de l'AS Monaco, champion d'Angleterre avec Leicester FC lors de la saison 2015-2016, serait une prise de choix pour le dernier 8e du championnat de France. Ranieri a déjà entraîné Chelsea, Naples, l'Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l'AS Rome et l'Inter Milan.



Libre depuis son départ des Foxes, durant l'hiver, l'Italien demanderait un salaire inhabituellement élevé pour un entraîneur stéphanois, ce qui semble être un obstacle de taille. Il est également courtisé par Nice dont le dossier lui sied davantage. Il souhaiterait participer à une coupe d'Europe et vit à Monaco, soit à quelques kilomètres des Aiglons.