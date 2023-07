Mercato : le PSG cible Dembélé, Mané vers Riyad, Mahrez à Djeddah... Ce qu'il faut retenir de ce vendredi

Le PSG va-t-il faire signer un deuxième champion du monde 2018 ? Après Lucas Hernandez, c'est un autre joueur qui pourrait arriver dans la capitale afin de dynamiser (et dynamiter) un poste qui en a bien besoin, celui d'ailier droit. Et c'est une cible de longue date qu'arriverait à ferrer Luis Campos, en la personne d'Ousmane Dembélé.

Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain tenterait de boucler l'arrivée du joueur du Barça en activant une clause de sortie à 50 millions d'euros. Une somme aux allures d'aubaine, car elle expirerait au 31 juillet pour passer à 100 millions d'euros. Il faut donc se mettre d'accord avec Ousmane Dembélé avant de payer la clause au FC Barcelone, qui n'aurait pas le moyen de s'y opposer.



Le PSG devrait ensuite se pencher sur le dossier de l'avant-centre. Alors que la piste Rasmus Hojlund serait étudiée, avec la concurrence de Manchester United (et donc de l'attractive Premier League), c'est bien Harry Kane qui fait rêver le PSG.

Le Bayern prêt pour les 100 millions

En ce sens, les négociations entre les représentants du Bayern et président de Tottenham qui devaient avoir lieu ce vendredi 29 juillet à Londres, étaient présentées comme étant décisives. Mais selon Fabrizio Romano, la rencontre aurait été reportée.

Le FC Bayern pourrait se rapprocher des 100 millions d'euros pour sortir Kane de Londres. Une somme record pour le club bavarois, qui en faisait presque un tabou, il n'y a pas si longtemps. Mais, selon L'Équipe, Daniel Levy, le président des Spurs, voudrait quant à lui 100 millions... de livres. Soit 117 millions d'euros. En cas d'échec des négociations, le PSG pourrait s'engouffrer dans la brèche en payant rubis sur l'ongle, mais il faudra aussi séduire le joueur de rejoindre Paris et la Ligue 1.

Dans la série : les Saoudiens font le mercato le plus fou de l'histoire, voici le dernier épisode. Sadio Mané, champion d'Europe avec Liverpool et d'Afrique avec le Sénégal, va filer à Al-Nassr pour épauler Cristiano Ronaldo. L'ancien du FC Metz va quitter le Bayern, qui récupère une coquette somme et va économiser un salaire de 20 millions d'euros, indiquent plusieurs médias. De quoi étoffer ses moyens de séduire Harry Kane ?

Un autre champion d'Afrique et tout frais champion d'Europe va quitter le Vieux contient, il s'agit de Riyad Mahrez. L'Algérien de Manchester City rejoint Al Ahly (histoire d'équilibrer les forces au sein du championnat local sans doute). Les Citizens devraient empocher 35 millions d'euros, ce qui pourrait signifier la fin des espoirs de voir Bernardo Silva quitter le nord de l'Angleterre.

