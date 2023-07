La Juventus veut vendre Dusan Vlahovic pour renflouer ses caisses. Venu à la Juve pour 82 millions d'euros pendant l'hiver 2022, l'ancien joueur de la Fiorentina, sous contrat jusqu'en 2026, serait évalué à 70 millions d'euros, et il a plusieurs prétendants. En effet, en Angleterre, Tottenham verrait en lui le parfait remplaçant de Harry Kane en cas de départ de ce dernier (annoncé du côté du Bayern), explique Foot Mercato.

Mais le PSG est, lui aussi, sur le dossier, révélait Le Parisien mardi 11 juillet. Mais il ne s'agirait que d'un plan B, car le plan A serait... Harry Kane. RMC Sport indique que des émissaires du Paris Saint-Germain étaient même à Londres afin de tenter de faire ce gros coup. La future destination du capitaine de l'Angleterre est donc la boule principale de ce billard à trois bandes. Et Paris pourrait perdre ses deux cibles principales si Kane filait en Bavière, et Vlahovic dans le nord de Londres.

Pour l'instant, le club de la capitale officialise l'arrivée de l'Italien Cher Ndour, qui arrive libre du Benfica. Le jeune joueur (18 ans) a signé un contrat qui court jusqu'en 2028.

Du côté du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite tente encore un nouveau coup. Alors que le club Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a été interdit de transfert par la FIFA, selon L'Equipe, le club d'Al Ettifaq, dirigé par Steven Gerrard, est en discussion avec le milieu des "Reds" Jordan Henderson, d'après le journal The Telegraph. Après douze ans à Liverpool, l'Anglais envisagerait de quitter la Premier League, et le club saoudien se montre sûr de lui. Mais, rien n'est encore fait...

L'OM proche de signer un nouveau milieu offensif

En France, l'Olympique de Marseille aurait trouvé un accord de principe avec le milieu offensif de Sheffield United, Iliman Ndiaye, toujours selon Foot Mercato. Le Sénégalais de 23 ans a toujours été amoureux du club phocéen. Sous contrat avec les Blades jusqu'en 2024, l'un des artisans de la montée de Sheffield en première division anglaise pourrait être vendu pour 20 millions d'euros par le club d'outre-Manche. Il s'agirait d'un coup intéressant pour les Phocéens, si les finances du club permettent de s'acquitter de la somme.

Autres postes à pourvoir, celui des latéraux, et Pablo Longoria serait sur le point de frapper un joli coup. En effet, plusieurs "insiders" mercato expliquent que le président de l'OM et son bras droit Javier Ribalta signeraient dans les prochains jours Renan Lodi. Latéral gauche de 25 ans, l'international brésilien (16 sélections) a été prêté par l'Atlético de Madrid à Nottingham Forest la saison écoulée. Les trois parties seraient proches d'un accord, et Marseille tenterait (encore une fois) de relancer un joueur qui a montré de très belles choses à un niveau relevé.