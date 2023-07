Mercato : Honorat, Vlahovic, Kane...Ce qu'il faut retenir de ce mardi

Direction la Bundesliga pour Franck Honorat. Le Borussia Mönchengladbach a officialisé, ce mardi 11 juillet, l'arrivée du milieu français, qui évoluait du côté de Brest. Honorat sera lié jusqu'en 2028 au club allemand. Libre après la fin de son contrat à Clermont, Saîf-Eddine Khaoui n'évoluera plus en France. Le milieu de terrain tunisien, ancien de l'OM, va rejoindre les Émirats arabes unis et le club de Khorfankkan. Selon Foot Mercato, Romain Faivre pourrait quitter l'OL et rejoindre Bournemouth. Il ne devrait pas rester longtemps dans les rangs du club anglais, qui voudrait le prêter à Lorient.

Le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Dusan Vlahovic. D'après les informations du Parisien et du toujours très bien renseigné Fabrizio Romano, les dirigeants du club de la capitale penseraient à l'attaquant serbe de la Juventus Turin pour renforcer son secteur offensif. À moins que le PSG ne se tourne vers Victor Osimhen, autre attaquant du championnat italien et révélation du dernier exercice du côté de Naples (31 buts toutes compétitions confondues la saison dernière). Selon Foot Mercato, l'Olympique de Marseille aurait trouvé un accord de principe avec Iliman Ndiaye, joueur de Sheffield United.

Du changement pour Kane ?

Harry Kane va-t-il quitter Tottenham avant la fin de l'été ? Les prétendants pour l'attaquant anglais ne manquent pas. Selon les informations du quotidien L'Équipe, le Bayern Munich serait prêt à dépenser près de 100 millions d'euros pour le buteur des Spurs. La formation londonienne a annoncé, ce mardi 11 juillet, l'arrivée de l'ailier israélien Manor Solomon, en provenance du Shakhtar Donetsk.

Selon CBS Sports, Al-Hilal voudrait absolument attirer Bernardo Silva. Le club saoudien serait prêt à mettre 220 millions d'euros pour attirer le milieu portugais, vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City. Chelsea a décidé de prêter David Datro Fofana du côté de l'Union Berlin. Et le milieu espagnol Quini s'est officiellement engagé avec l'Olympiakos.

