Mercato : Hernandez, Skriniar, Asensio… Que valent les nouvelles recrues du PSG ?

L'interminable feuilleton Kylian Mbappé a relégué au second plan les recrues enregistrées par le PSG ces derniers jours. Après une saison dernière très décevante, notamment en Ligue des champions, la direction parisienne a décidé de rapidement étoffer son effectif avec cinq arrivées dès la mi-juillet. Les dirigeants parisiens, Luis Campos en tête, ont particulièrement renforcer la défense avec les arrivées de Lucas Hernandez, champion du monde 2018 avec les Bleus en provenance du Bayern Munich, et du Slovaque Milan Skriniar, passé par l'Inter Milan. Le milieu offensif espagnol Marco Asensio, longtemps au Real Madrid, a lui aussi signé dans le club de la capitale.

Deux autres joueurs, quasi inconnus du grand public, sont également arrivés à Paris : le milieu défensif uruguayen Manuel Ugarte et le milieu offensif sud-coréen Lee Kang-In. De quoi permettre au PSG de passer un cap et d'oublier une saison dernière traumatisante ?

Hernandez et Skriniar, deux grands défenseurs au physique inquiétant

C'est peu dire que les arrivées conjuguées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar suscitent de la perplexité parmi les suiveurs du PSG. S'ils ont tous les deux été des défenseurs centraux de niveau international, ils cumulent d'importants problèmes physiques depuis de longs mois. Lucas Hernandez, acheté pour environ 40 millions d'euros au Bayern Munich à un an de la fin de son contrat, n'a disputé que 107 rencontres avec la formation allemande, soit moins que... Neymar et Marco Verratti au PSG. Le champion du monde 2018 n'a plus joué depuis décembre dernier et sa terrible blessure aux ligaments croisés du genou droit, subie au tout début du premier match de la Coupe du monde 2022 contre l'Australie. Le défenseur de 27 ans, capable d'évoluer côté gauche, a en plus affronté l'hostilité des supporters parisiens, ulcérés par la venue d'un joueur qui n'a jamais caché son amour pour l'OM.

Le cas de Milan Skriniar n'est pas beaucoup plus rassurant. Le Slovaque, arrivé libre au PSG, a été l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Italie ces dernières saisons avec l'Inter Milan, avant qu'il ne se blesse sérieusement ces derniers mois. Skriniar, blessé aux lombaires en février, n'a joué que dix petites minutes en mars avant de se faire opérer à la mi-avril. Le défenseur de 28 ans a donc assisté depuis les tribunes au formidable parcours de l'Inter, battu par Manchester City en finale de la Ligue des champions. Quoi qu'il en soit, la lutte pour les deux places de titulaires s'annonce intense entre Skriniar, Hernandez, Marquinhos et Kimpembe, qui reviendra de blessure à l'automne.

Asensio, le prodige qui tarde à confirmer

Pour de nombreux amateurs de foot, le nom de Marco Asensio rime avec espoirs déçus. Le milieu offensif espagnol sort pourtant de deux saisons en tant que remplaçant de luxe au Real Madrid, avec 9 buts et 6 passes décisives en Liga et 3 buts en Ligue des champions la saison dernière. Asensio a même été titulaire avec l'équipe d'Espagne à la dernière Coupe du monde sous les ordres de Luis Enrique, le nouveau coach du PSG. Il s'est également construit un palmarès ahurissant avec le Real, avec 17 titres au total, dont trois Ligues des champions. Mais Asensio, qui était promis à un avenir radieux au début de sa carrière, ne s'est jamais vraiment imposé comme titulaire indiscutable au Real. Pourra-t-il le faire au PSG, où la concurrence en attaque peut lui permettre de trouver une place (et sous réserve de nouvelles arrivées plus ou moins clinquantes) ? À 27 ans, il n'a plus vraiment de temps à perdre.



Ugarte et Lee, les deux surprises du milieu

Depuis le départ de Thiago Motta en 2018, le PSG cherche désespérément la fameuse "sentinelle", ce milieu de terrain défensif capable de récupérer les ba