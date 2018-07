publié le 30/06/2016 à 10:57

Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain, ça ne serait plus qu'une question d'heures. Libre de tout contrat, le milieu de terrain à Nice peut s'engager dans le club qu'il souhaite. Ce n'est pas un secret le joueur de 29 ans rêve du PSG, mais Laurent Blanc, remercié par Nasser Al-Khelaïfi, n'était pas emballé par la proposition. Son successeur Unai Emery semble beaucoup plus intéressé. Le PSG serait donc sur le point d'engager l'attaquant international français, selon Le Parisien. Et le PSG voudrait faire signer le joueur pour trois ans, précise L'Équipe. Un gros coup pour le club puisque Ben Arfa a fait une saison sans faute la saison dernière : 17 buts inscrits et 8 passes décisives. Un talent reconnu et plébiscité par les Français qui n'ont toujours pas digéré qu'il fasse partie des sept réservistes pour l'Euro.



Mais le suspense de ce contrat a été un peu altéré par... Michel Denisot. Le journaliste et ancien président du PSG a publié le 29 juin un tweet où il pose au côté de Ben Arfa dans une rue parisienne. Et c'est la légende qui retient l'attention puisque Michel Denisot égrène les noms de grands joueurs du club comme Di Maria, Mutsapha Dahleb, Safet Susic ou Rai. Une façon d'annoncer une arrivée en avant-première ?

A Paris . #Hatem Ben Arfa , après Dalheb, Susic,Rai avec Di Maria! pic.twitter.com/dWgrKdXOua — Michel Denisot (@michel_denisot) 29 juin 2016