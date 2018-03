PSG : "22 millions pour Laurent Blanc ? Un silence en or massif", commente Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 29/06/2016 à 11:27

"La somme avancée est toujours à vérifier. La parole est d'argent, mais le silence est d'or", prévient Pascal Praud. "22 millions d'euros : le silence est en or massif", ajoute-t-il. "Voici la meilleure clause de confidentialité de Paris. À ce prix-là, je comprends que Laurent Blanc ne commente pas son licenciement", décrypte le journaliste. "Si Laurent Blanc fait construire une maison, il pourra l'appeler Ker Nasser, puisque le président du PSG a reconduit son contrat en février", s'amuse-t-il.



"D'ailleurs dans n'importe quelle société celui qui prolonge un contrat qu'il résilie quatre mois plus tard est viré avec celui qui le vire", note Pascal Praud. "Mais nous sommes au pays merveilleux du Qatar", soupire-t-il. "22 millions d'euros, est-ce indécent ? Sans doute. Est-ce moral ? Chacun jugera. Mais c'est légal, et c'est la seule chose qui importe : un contrat ça se respecte", plaide le journaliste.

"Laurent Blanc est au chômage, avec un délai de carence quand même de 180 jours. Il ne faudrait pas exagérer !", conclut-il.