Alors que la plupart des championnats européens se sont terminés ce week-end, les annonces de transferts ont déjà débuté. Ainsi, Karim Benzema a été le premier à ouvrir les hostilités en annonçant son départ vers Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Ce mercredi 7 juin, de nouvelles grosses annonces sont venues secouer le mercato.

D'abord, le champion du monde français 2018 N'Golo Kanté, en fin de contrat avec Chelsea, va rejoindre Karim Benzema. Le milieu défensif, âgé de 32 ans, a signé "pour trois ans" avec le club saoudien. Après l'annonce du départ de Karim Benzema, le Real Madrid a officialisé le recrutement du jeune Anglais Jude Bellingham, en provenance du Borussia Dortmund, pour 100 millions d'euros. Il était également convoité par les clubs anglais de Liverpool et de Manchester City.

Les "Tigres" jaunes et noirs de Jeddah sont le deuxième club le plus titré du pays, neuf fois champion (comme Al-Nassr) et vainqueur de deux Ligues des champions d'Asie (Al-Nassr ne l'a jamais remportée) en 2004 et 2005, et aussi le doyen, fondé en 1927. D'autres prestigieux coéquipiers pourraient arriver, alors que le royaume est déterminé à utiliser le football pour améliorer son image à l'international et dispose de pétrodollars à foison pour satisfaire ses ambitions.

De son côté, la star argentine Lionel Messi est annoncée en partance pour les États-Unis, où il va s'engager avec le club de David Beckham, l'Inter Miami. Après deux années décevantes passées au Paris Saint-Germain, le septuple Ballon d'or a refusé un pont d'or en Arabie saoudite, mais aussi un retour tant attendu par les supporters à Barcelone, son club de toujours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info