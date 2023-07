Mercato : Walker au Bayern, Pavard vers City, Openda c'est bouclé... Ce qu'il faut retenir de ce vendredi

Kyle Walker, le défenseur latéral de Manchester City, se rapproche de plus en plus du Bayern Munich. Après avoir remporté la Ligue des champions sous les ordres de Pep Guardiola, le joueur de 33 ans pourrait renforcer la défense des Bavarois. Selon les informations de Sky Deutschland, les deux clubs doivent encore se mettre d'accord concernant les détails du transfert. Un bail de deux ans, avec une année en option, serait envisagé pour la somme de 15 millions d'euros.

À l'inverse, Manchester City aurait placé le Français Benjamin Pavard en première option en cas de vente de Kyle Walker. Le latéral droit du Bayern Munich n'a plus qu'une année de contrat en Allemagne et pourrait se relancer en Angleterre, selon le journaliste Fabrizio Romano. Son profil semble intéressant pour Guardiola, qui apprécie les joueurs polyvalents.

La période estivale s'annonce agitée en Bavière, notamment à cause d'un dossier, celui de Sadio Mané. L'international sénégalais, qui a notamment brillé à Liverpool, n'est plus désiré au Bayern Munich après y avoir passé seulement une saison. Le média allemand Bild rapporte que le club souhaite se débarrasser de l'attaquant à cause des performances et de son comportement décevants. La direction souhaite le vendre pour 20 millions d'euros, mais celui-ci ne compte pas partir.

Lens dit aurevoir à Openda, mais se renforce

De son côté, Loïs Openda a officiellement signé au sein du RB Leipzig. Le RC Lens a réussi à vendre son attaquant pour environ 40 millions d'euros hors bonus, et prépare déjà la saison prochaine avec sa cinquième recrue estivale. Pour environ 4,5 millions d'euros, ils se sont offerts les services du jeune offensif colombien, Oscar Cortés, 19 ans.

Le mercato continue d'agiter la cité phocéenne qui, après l'arrivée de Renan Lodi jeudi, pourrait bientôt trouver un accord avec l'international sénégalais Iliman Ndiaye, selon La Provence. Le joueur de 23 ans vient d'être promu en Premier League avec Sheffield United, et aurait déjà un accord avec l'OM. Son club demanderait 20 millions d'euros pour son milieu offensif.

L'ancien marseillais, qui portait les couleurs de Montpellier la saison passée, Valère Germain, va s'envoler à l'autre bout du monde. En fin de contrat, l'attaquant s'est engagé en Australie au sein du du Macarthur FC.

