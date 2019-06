publié le 01/07/2019 à 00:05

"Adrien Rabiot est arrivé à Turin". Cette fois-ci, pas question d'utiliser le conditionnel, et c'est assez rare lorsqu'il s'agit de mercato pour s'en priver. Le compte Twitter officiel de la Juventus a posté une photo dimanche 30 juin, on y voyait Adrien Rabiot pouce levé dans un van en direction sans doute des locaux de la "Vieille dame" afin de parapher son contrat en faveur de l'octuple champion d'Italie en titre.

Une vidéo de l'avion privé transportant le désormais ancien parisien a également été postée, et dans laquelle on voit le milieu de terrain marcher ensuite sur le tarmac de l'aéroport de Turin. Ceci met fin à une situation devenue chaotique pour Adrien Rabiot, sous contrat avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin et mis au placard par le PSG depuis le mois de décembre dernier. Ayant refusé de prolonger son bail à Paris, le Français était devenu un élément indésirable.

Annoncé à peu près partout en Europe, le joueur de 24 ans est un milieu de terrain talentueux qui avait l'avantage énorme d'être libre. Une aubaine financière pour la Juventus, et le jackpot pour Rabiot qui devrait toucher une belle prime à la signature et un salaire en hausse par rapport à Paris. Sportivement, il rejoint un cador européen qui entame une révolution footballistique avec l'arrivée sur le banc du coach Maurizio Sarri.

Le milieu de terrain retrouvera dans le Piémont son ancien coéquipier Blaise Matuidi, qui avait quitté le PSG à l'été 2017 afin de laisser place nette à un espoir prometteur du club de l'époque. Un certain Adrien Rabiot.