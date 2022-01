Lyon-PSG : l'OL va battre Paris, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 8 janvier 2022, il l'annonce dans sa "Grosse cote" : l’Olympique Lyonnais accueille le PSG en clôture de la 20e journée de Ligue 1, dimanche 9 janvier (20h45), et va l’emporter.

"Je sais, ça a l’air insensé comme ça, vu que les Gones sont à peu dans le même état de fraicheur que le saumon fumé que vous n'avez pas terminé à Noël, s'amuse d'abord le chroniqueur (...) Lyon est seulement 13e du championnat, à 23 points du PSG. 13 comme le nombre de saisons depuis lesquelles l'OL n’est pas champion, et ce ne sera pas encore pour ce coup-ci. Et même la qualification en Ligue des champions la saison prochaine, ça sent comme les sondages de la gauche : pas bon".

"En plus, c’est un OL décimé qui va affronter le PSG, poursuit Florian Gazan : privé de trois de ses attaquants partis jouer la Coupe d’Afrique des Nations, Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere ; privé de son président Jean-Michel Aulas, suspendu après les incidents de OL-OM et qui ne pourra pas donc aller dire à l’arbitre sa façon de penser et surtout sa façon de siffler ; privés aussi de ses supporters puisque le Groupama Stadium qui aurait dû être à guichets fermés sera à gradins fermés, enfin quasiment avec la jauge des 5.000 spectateurs imposée par Jean Castex".

Alors, dans ces conditions, comment l’OL peut-il battre le PSG ? "Parce que c’est là le génie du président Aulas. Lyon a pensé à tout pour être au mieux pour ce match : grâce aux Ultras qui ont mis le bazar au stade Charléty face au Paris FC, Lyon a été éliminé de la Coupe de France sur tapis vert. Donc, au lieu de se galérer à la jouer en ce début d'année, comme le PSG contre Vannes (...), les joueurs Lyonnais, eux, se sont fait une petite semaine de reprise tranquillou pour ressouder le groupe. Ils seront au taquet face à ce PSG qu’ils sont quand même l’équipe à avoir le plus battue à domicile depuis 10 ans".