Moussa Dembélé avec Lyon face au Porto de Diogo Costa et Chancel Mbemba le 9 mars 2022 au Portugal

Après la claque, le rebond et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa ? Quatre jours après une lourde défaite à domicile face à Rennes (2-4) lors de la 28e journée de Ligue 1, qui le laisse à la 10e place à neuf points du podium, Lyon retrouve jeudi 17 mars (21h) la scène européenne, qui lui réussit bien plus cette saison. Vainqueur 1-0 sur la pelouse du FC Porto en 8e de finale aller huit jours plus tôt, l'OL est en ballottage favorable.

Mais voilà, à l'image de cette rechute contre le Stade rennais, l'un de ses rivaux pour une place en Ligue des champions la saison prochaine, l'équipe du Néerlandais Peter Bosz reste aussi insondable qu'inconstante. Une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa peut à la fois lui permettre de continuer à rêver de la C1 en septembre prochain en cas de succès final dans l'épreuve, et de relancer la machine avant le sprint final en Ligue 1. Dans le cas contraire, comme pour le PSG, les deux derniers mois de compétition risquent d'être très longs...

Ce 8e de finale retour Lyon-Porto est diffusé à la télévision par W9, ainsi que par Canal+ Sport. L'autre représentant français encore en lice en Europa League, Monaco, sera à suivre à partir de 18h45 sur RMC Story et RMC Sport. Les Monégasques ont été battus 2-0 chez un autre club portugais, Braga. En Ligue Europa Conférence, Rennes est aussi condamné à une folle remontée après son revers à Leicester (2-0). Match à suivre également jeudi 17 mars à 18h45 sur RMC Sport 2. L'OM est mieux placé pour atteindre les quarts après un succès 2-1 face à Bâle au Vélodrome. Match retour là encore à 18h45 (RMC Sport 1).