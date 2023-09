Liverpool, Ajax, Villarreal... Découvrez les adversaires des clubs français en C3 et en C4

Marseille, Rennes et Toulouse (Ligue Europa) ainsi que Lille (Ligue Europa Conférence) sont fixés. Après la Ligue des champions, le tirage au sort de la phase de poules de Ligue Europa et celui de la Ligue Europa Conférence se sont déroulés ce vendredi 1ᵉʳ septembre. Et les pensionnaires du Championnat de France ont hérité de quelques gros morceaux.

L'Olympique de Marseille a hérité d'un tirage difficile. La formation olympienne affrontera l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes. De son côté, Rennes croisera la route de Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, du Maccabi Haïfa et du Panathinaïkos. Cette saison, le club grec a battu l'OM a battu lors du 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue des champions avant d'échouer lors des barrages.

Une grosse écurie anglaise pour Toulouse. Vainqueurs de la dernière Coupe de France, les Violets défieront Liverpool, vainqueur à six reprises de la Ligue des champions. Ils affronteront également les Autrichiens du Linz ASK et les Belges de l'Union Saint-Gilloise.

Un plus tard dans l'après-midi, le LOSC a aussi appris l'identité de ses futurs adversaires en Ligue Europa Conférence. La formation française va pas mal voyager. Placé dans le groupe A, le club nordiste a hérité du Slovan Bratislava (Slovaquie), de l'Olimpjia Ljubjana (Slovénie) et de Klaksvik (îles Féroé).



Les groupes de Ligue Europa

Groupe A: West Ham (ANG), Olympiacos (GRE), Fribourg (ALL), Backa Topola (SER)

Groupe B: Ajax (P-B), Olympique de Marseille (FRA), Brighton (ANG), AEK Athenes (GRE)

Groupe C: Rangers (ECO), Betis (ESP), Sparta Prague (cze), Limassol (CHY)

Groupe D: Atalanta (ITA), Sporting (POR), Sturm Graz (AUT), Rackow (POL)

Groupe E: Liverpool (ANG), Lask (AUT, Union St Gilloise (BEL), Toulouse (FRA)

Groupe F: Villarreal (ESP), Rennes (FRA), Maccabi Haïfa (ISR), Panathinaikos (GRE)

Groupe G: AS Roma (ITA), Slavia Prague (CZE), Sheriff Tiraspol (MOL), Servette (SUI)

Groupe H: Leverkusen (ALL), Qarabag (KAZ), Molde (NOR), Hacken (SUE)

Les groupes de Ligue Europa Conférence

Groupe A: LOSC Lille (FRA), Slovan Bratislava (SVK), Olimpija Ljubljana (SVN), KÍ Klaksvík (FRO)

Groupe B: Gent (BEL), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UKR), Breidablik (ISL)

Groupe C: Dinamo Zagreb (CRO), Victoria Plzeň (CZE), Astana (KAZ), Ballkani (KOS)

Groupe D: Club Bruges (BEL), Bode Glimt (NOR), Beşiktaş (TUR), Lugano (SUI)

Groupe E: AZ Alkmaar (P-B), Aston Villa (ANG), Legia varsovie (POL), Zrinjski (BOH)

Groupe F: Ferencváros (HON), Fiorentina (ITA), Genk (BEL), Čukarički (SRB)

Groupe G: Eintracht Francfort (ALL), PAOK (GRE), HJK Helsinki (FIN), Aberdeen (ECO)

Groupe H: Fenerbahçe (TUR), Ludogorets (BUL), Spartak Trnava (SVK), Nordsjælland (DAN)

Le calendrier

1re journée : 21 septembre 2023

2e journée : 5 octobre 2023

3e Journée : 26 octobre 2023

4e journée : 9 novembre 2023

5e journée : 30 novembre 2023

6e journée : 14 décembre 2023