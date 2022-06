Lille : le stade du LOSC devient la Decathlon Arena

Du changement pour le stade du LOSC. La Métropole Européenne de Lille (MEL) a trouvé un accord avec Decathlon pour le naming du stade Pierre-Mauroy situé dans la commune de Villeneuve-d'Ascq. À partir de l'été 2022, et pour les cinq prochaines saisons, l'appellation officielle du lieu sera désormais la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy.

Ce naming rapportera 1,2 million d'euros par an au club nordiste rapporte le journal L'Équipe. Depuis 2012 et son inauguration, quatre partenaires étaient associés au nouveau stade : le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), le département via le Conseil général, Carrefour et Nacarat. Aucun de ces acteurs n'a souhaité renouveler son contrat.

Dès lors, la métropole s'était mise à la recherche de trouver une entreprise susceptible d'associer son nom à l'antre des Dogues. Un accord a finalement été trouvé avec Decathlon, marque préférée des Français, qui fournira le nouveau ballon de la Ligue 1 et qui possède son siège social à proximité de l'enceinte. La décision devrait être finalisée le 27 juin prochain.

