Ligue Europa : pourquoi le 8e aller Porto-Lyon a lieu le même jour que Real-PSG

Lucas Paqueta et Anthony Lopes avec Lyon le 4 novembre 2021

Les supporters lyonnais le savent sans doute mais ne connaissent pas forcément la raison. Le 8e de finale aller de Ligue Europa de l'actuel 9e de Ligue 1 sur la pelouse du FC Porto se joue mercredi 9 mars à 18h45, soit 2h15 avant la grande affiche de la soirée entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain au stade Santiago Bernabeu. Il sera à suivre sur une chaîne de la TNT, RMC Story, ainsi que sur RMC Sport 2.

Initialement programmé le jeudi 10 mars, comme la grande majorité des affiches de la Ligue Europa et de la nouvelle Ligue Europa Conférence, ce Porto-OL a été avancé de 24 heures pour des raisons de sécurité au Portugal. Le Sporting Braga est lui aussi encore en lice et son stade est situé à un peu plus de 50 km par la route au Nord de l'enceinte de Porto. Pour que les forces de l'ordre lusitaniennes puissent parer à tout éventuel débordement, il a été décidé de ne pas faire jouer les deux clubs à domicile le même jour.

Braga est d'ailleurs également opposé à un représentant de la Ligue 1, Monaco. Ce 8e de finale aller se jouera donc jeudi 10 mars, à 21h. La situation est la même pour les deux clubs de Séville. Le Betis reçoit les Allemands de l'Eintracht Francfort mercredi 9 mars (18h45) tandis que le Séville FC accueille les Anglais West Ham le lendemain (18h45 également). Les matches retour auront tous lieu le jeudi 17 mars, à 18h45 pour Monaco, 21h pour Lyon.

Ligue Europa : le programme des 8es aller

Mercredi 9 mars :

18h45 : FC Porto - Lyon

Betis Séville - Eintracht Francfort



Jeudi 10 mars :

18h45 : Séville FC - West Ham

21h00 : Glasgow Rangers - Étoile rouge de Belgrade

Sporting Braga - Monaco

Atalanta Bergame - Bayer Leverkusen

FC Barcelone - Galatasaray

Le RB Leipzig est en quart après l'exclusion du club russe du Spartak Moscou.