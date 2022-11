Ligue Europa : la Juve pour Nantes, choc Barça-Manchester United

L'affiche rappellera la demi-finale de Ligue des champions de 1996 perdue par les Canaris (défaite 2-0 en Italie, victoire 3-2 à La Beaujoire) : pour son retour en coupe d'Europe après 21 ans d'absence, Nantes se frottera à la Juventus en 16es de finale de Ligue Europa (officiellement appelés barrages). Le match aller aura lieu le jeudi 16 février à Turin, le retour le jeudi 23 février en Loire-Atlantique.

Rennes et Monaco, les deux autres clubs français en lice, ont pour leur part hérité des Ukrainiens du Shakthar Donetsk et des Allemands du Bayer Leverkusen. Comme Nantes, ils avaient terminé 2e de leur poule et retrouvent des équipes reversés de Ligue des champions (la Juve a pris la 3e place dans le groupe du PSG). Le choc de ces 16es sera FC Barcelone-Manchester United.

Les clubs qualifiés retrouveront en 8es Arsenal, la Real Sociedad, le Feyenoord Rotterdam ou encore Fenerbahçe (tirage au sort le vendredi 24 février pour des matches les jeudi 9 et 16 mars). Le tenant du titre de cette Europa League est l'Eintracht Francfort.

