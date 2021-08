Ligue des Champions : comment suivre Monaco - Donetsk

L'AS Monaco joue sa qualification en Ligue des Champions avec le barrage aller contre le Chakthar Donetsk ce mardi 17 août 2021 au stade Louis-II. Un match capital avec le retour à Kharkiv en Ukraine la semaine suivante pour les Monégasques, qui jouent un de leurs objectifs de la saison.

Le coup d'envoi sera donné à 21h, et la rencontre sera à suivre en intégralité à la télévision sur Canal+ ou RMC Sport 1. Elle sera également à suivre en fil rouge sur RTL avec notre correspondant sur le Rocher, Mickaël Lefebvre.

Malgré deux premières journées moyennes en Ligue 1, un match nul contre Nantes en ouverture et une défaite contre Lorient ce week-end, les Rouge et Blanc sont appliqués en Ligue des Champions. Opposés au Sparta Prague, les Monégasques se sont imposés lors des deux rencontres, 2-0 en République Tchèque, et 3-1 au retour à Louis-II. De quoi donner confiance aux hommes de Niko Kovac avant de recevoir l'adversaire le plus fort de ces barrages.