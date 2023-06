Ligue 2 : Annecy conteste sa relégation et porte plainte contre Rodez

Au lendemain du couperet de la Ligue de football, le club d'Annecy conteste sa relégation en National. Conséquence de la victoire sur tapis vert de Rodez face à Bordeaux après un match chaotique, lors duquel un joueur ruthénois a été agressé sur la pelouse, entraînant l'interruption de la rencontre.



Ce mardi 13 juin, Annecy a fait appel de la décision sportive tout en saisissant la justice pénale. Le club a en effet décidé de porter plainte contre Rodez pour "corruption sportive". "Ce qui m'interpelle, c'est la simulation du joueur de Rodez qui s'écroule, ce sont les faux témoignages", a souligné le président du club, Sébastien Faraglia.

Et de préciser : "Quand le président de Rodez assure que son joueur est à l'hôpital, qu'ils attendent des nouvelles, et que vous lisez dans la presse que le procureur adjoint dit que le joueur n'a jamais quitté le stade, cela prête quand même à confusion".

"Lorsque le médecin légiste, qui est venu nous voir, ne constate aucune forme de commotion et qu'il a mis un jour 'ITT à la demande du joueur… Nous on ne fait simplement que relever ce qu'on a vu, lu", poursuit ce dernier. Et de conclure, concernant la démarche de son club : "Nous ce qu'on veut c'est être maintenus en Ligue 2, point".

