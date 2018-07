publié le 27/08/2016 à 19:45

Cinq matchs mais peu de spectacle. Ce multiplex a accouché de dix buts soit un ratio de deux but par match. Trop faible pour satisfaire les amoureux du football.



Nancy s'enfonce un peu plus en bas du classement. Les Lorrains se sont de nouveau inclinés à domicile contre l'En Avant Guingamp (0-2). Diallo avait ouvert le score à l'heure de jeu d'un coup de tête imparable. Une vingtaine de minute plus tard, c'est Giresse qui se retrouve seul dans la surface et qui ajuste tranquillement N'Dy Assembé d'un plat du pied bien assuré. Les hommes de Pablo Correa bénéficieront d'un penalty dans les arrêts de jeu manqué par Hadji (90+4e). Nancy est bon dernier du classement.

Le FC Metz se reprend après sa lourd défaite de la dernière journée. Un but de Falette de la tête a permis aux Messins de prendre l'avantage. Les Angevins peuvent s'en vouloir. Ils ont poussé en fin de match avant de se faire surprendre à nouveau sur coup de pied arrêté. Milan de la tête celle la victoire messine en toute fin de match (2-0, 89e).

Caen a dû lutter mais Caen l'a fait. Après un match très disputé, les Normands peuvent se satisfaire des trois points glanés à domicile contre Bastia. Et le sauveur n'est autre que le leader technique de l'équipe, Féret. Le milieu de terrain est à la conclusion d'une belle action collective pour inscrire le but salvateur (1-0, 64e). En toute fin de match, Bazile est à la conclusion d'un contre rondement mené et tue tout espoir bastiais (2-0, 90+4e).



Les deux derniers matchs ont accouché d'un match nul un but partout. Montpellier avait ouvert le score grâce à Congré (1-0, 23e) avant que Diakhaby ne convertisse une offrande d'Andre pour l'égalisation du Stade Rennais.



Enfin le match le plus attendu de la soirée entre Nice et Lille n'a pas présenté un grand spectacle. Koziello profitait d'une grossière erreur d'Amadou pour ouvrir le score (1-0, 4e). Une erreur de concentration rattrapée une vingtaine de minute plus tard grâce à une frappe enroulée de Béria (1-1, 26e).