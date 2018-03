publié le 27/08/2016 à 19:00

Le championnat de Ligue 1 réserve parfois des surprises et ce Dijon-Lyon en est une. Après deux premiers matchs convaincants, les joueurs de Bruno Génésio ont buté sur une vaillante équipe dijonnaise. Dans une rencontre animé c'est Dijon qui lance les hostilités. Sur un centre de Julio Tavares, Loïs Diony manque sa reprise. Un avertissement qui va déclencher la fureur olympienne. Gonalons sur corner (8e) puis Cornet (10e) répondent coup sur coup, poussant Reynet à la parade. Les vagues lyonnaises se succèdent et Tolisso vient conclure la domination de l'OL. Sergi Darder manque son face à face mais Corentin Tolisso suit bien et pousse le ballon au fond des filets (1-0, 20e). Un avantage de courte durée. Nicolas Nkoulou se rend coupable d'une faute dans la surface de réparation et Sammaritano se charge de remettre les pendules à l'heure en prenant Lopes à contre-pied (22e). Pas de quoi inquiéter les coéquipiers d'Alexandre Lacazette qui poussent pour marquer avant la mi-temps. C'est d'ailleurs l'attaquant tricolore qui va prendre ses responsabilités. Après une belle transmission de Fékir, le meilleur buteur du championnat ajuste une frappe du pied gauche qui finit sa course au fond des filets (2-1, 37e). Quelques minutes plus tard, l'avant-centre subit un choc avec Varrault.Le Lyonnais se voit contraint de quitter ses coéquipiers avant la mi-temps (remplacé par Valbuena). Un coup dur qui aura son importance. Juste avant la pause, Julio Tavares permet aux siens de revenir au score d'un tête imparable (2-2, 45e).



La deuxième période repart sur les mêmes bases. L'OL pousse mais se fait surprendre par Bahamboula (3-2, 73e). Un but qui assomme les joueurs de Bruno Génésio qui ont la tête sous l'eau. Les Lyonnais tentent de se reprendre mais Valbuena bute sur un Reynet impérial (84e). Une fois de plus, les Gones paient cher leurs errements défensifs. Lees Melou n'est pas attaqué et ajuste une frappe enroulée à l'angle gauche de la surface. Lopes ne peut rien faire et les Dijonnais prennent le large (4-2, 88e). Énorme désillusion pour l'Olympique Lyonnais qui surveillera de près l'évolution de la blessure de son buteur Alexandre Lacazette.



Fiche technique

3e journée de Ligue 1

À Dijon (Stade Gaston Gérard) : Dijon bat Lyon 4 à 2 (2-2)



Spectateurs : 10.369

Arbitre : J. Hamel



Buts :

Dijon : Sammaritano (24e s.p.), Lanique (45+1e), Bahamboula (73e), Lees-Melou (88e)

Lyon : Tolisso (20e), Lacazette (37e)



Avertissements :

Dijon : Amalfitano (45+2e), Balmont (55e)

Lyon : Nkoulou (23e), Gonalons (74e)



Les équipes :

Dijon : Reynet - Chafik, Varrault (cap.), Abdelhamid, Ruefli - Amalfitano, Balmont, Marié, Sammaritano (Bahamboula, 55e) - Lanique (Gastien, 75e), Diony (Lees-Melou, 62e)



Entraîneur : Olivier Dall'Oglio



Lyon : A. Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Rybus (Ferri, 68e) - Darder, Gonalons (cap.), Tolisso - Fekir (Grenier, 77e), Lacazette (Valbuena, 45e), Cornet



Entraîneur : Bruno Genesio



3e journée de Ligue 1 : résultats, programme et classement

Vendredi 26 août :

Marseille - Lorient : 2-0



Samedi 27 août :

Dijon - Lyon : 4-2

Nice - Lille : 1-1

Nancy - Guingamp : 0-2

Caen - Bastia : 2-0

Montpellier- Rennes : 1-1

Metz - Angers : 2-0



Dimanche 28 août :

Bordeaux - Nantes : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

AS Monaco - Paris Saint-Germain : 3-1