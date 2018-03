Lacazette et Fekir vers un forfait en Équipe de France

Alexandre Lacazette et Nabil Fekir en avril 2015

et AFP

publié le 27/08/2016 à 18:27

Double peine pour l'Olympique Lyonnais et les Bleus. La défaite des rhodaniens à Dijon a laissé sur le carreau son duo d'attaquants vedettes, fraîchement rappelé en Bleus par Didier Deschamps pour affronter l'Italie et la Biélorussie cette semaine. Le meilleur buteur du championnat Alexandre Lacazette est sorti sur blessure, touché au genou, samedi 27 août lors du match contre Dijon comptant pour la 3e journée de Ligue 1, lors d'un choc avec le dijonnais Cédric Varrault. Soigné sur le bord du terrain pendant quelques minutes, l'attaquant finira par regagner les vestiaires juste avant la mi-temps, remplacé par Mathieu Valbuena.





Convoqué avec les Bleus pour l'Italie en amical le 1er septembre à Bari, et le Belarus en qualifications du Mondial-2018 le 6 septembre, Alexandre Lacazette passera des examens médicaux lundi pour connaître la gravité de sa blessure. "Pour Alexandre, il faut attendre car la blessure est fraîche. Il devrait passer des examens complémentaires lundi", a expliqué Jean-Michel Aulas après la rencontre. "J'ai ressenti une petite douleur, je n'ai voulu prendre aucun risque. Mais je ne pense pas que ce soit grave", a expliqué le joueur.

La question Fekir

Le cas de l'autre attaquant vedette du club est plus préoccupant pour le staff lyonnais. Gravement blessé au genou droit début septembre 2015, il ne semble pas s'intégrer au système en 4-3-3 adopté depuis début janvier, participant trop peu à l'effort collectif dans la récupération du ballon. Un cadre du club avait déjà pointé son manque d'implication dans les entraînements en fin de saison. Le franco-algérien pourrait subir une petite intervention chirurgicale au genou droit lundi, a annoncé samedi Jean-Michel Aulas, et pourrait donc devoir déclarer forfait pour les matches de l'équipe de France.

"Nous savions qu'il pouvait y avoir un risque d'une petite intervention chirurgicale consistant à nettoyer son articulation. Nous allons regarder avec le chirurgien, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Il m'avait prévenu qu'il n'était pas impossible de devoir pratiquer une intervention, dès lundi. Nous prendrons une décision dimanche", a dit Jean-Michel Aulas après la rencontre. Rappelé en sélection jeudi par Didier Deschamps pour les matches contre l'Italie et le Belarus, les 1er et 6 septembre, l'attaquant lyonnais a donc de fortes chances de manquer le rassemblement des Bleus, prévu lundi à la mi-journée.





Fékir s'était gravement blessé le 4 septembre 2015 avec les Bleus à Lisbonne lors d'une rencontre amicale face au Portugal (1-0). Il avait été victime d'une rupture du ligament croisé latéro-interne, d'une lésion du ligament latéral interne et d'une lésion du ménisque interne du genou droit, dont il avait été opéré. Il était resté indisponible pendant huit mois.