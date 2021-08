Ligue 1 : qu'est-ce que le bâton de Bourbotte ?

Montpellier face à Marseille. C'est l'une des affiches de la première journée de Ligue 1 Uber Eats version 2021-2022, mais surtout le premier match à enjeu. Le bâton de Bourbotte, détenu par Montpellier, est remis en jeu à l'occasion de l'ouverture de la saison. Mais qu'est-ce que ce "bâton" ?

Il s'agit d'un relais virtuel, inspiré du bâton de Nasazzi pour les équipes nationales, et récompensant le champion virtuel de Ligue 1. Il a été créé en 2009 par un site depuis disparu, Poteau Rentrant, et récupéré en 2013 par une bande d'amis à la fermeture du site.

Très actif sur Twitter avec 13.800 abonnés, le bâton de Bourbotte devient de plus en plus un incontournable pour pimenter un peu plus la Ligue 1 chaque week-end, avec les clubs et les supporteurs se prenant de plus en plus au jeu.

Le premier détenteur est le LOSC, après son titre en 1946. Il a pris le nom du capitaine nordiste de l'époque, François Bourbotte. Deux règles existent pour ce jeu, il faut impérativement battre le détenteur pour le récupérer, et il ne peut pas descendre en Ligue 2, sinon il revient à son ancien propriétaire. C'est Montpellier qui a récupéré le bâton à la 38e et dernière journée de la saison dernière, avec une victoire sur le terrain de Nantes. Il a pu garder le titre tout l'été, étant donné que seuls les matchs de Ligue 1 comptent.

Quelques chiffres

- Depuis 1946, pas moins de 2.757 matchs pour le bâton se sont joués pour 926 changements de main et 7.703 buts marqués.

- 53 équipes différentes ont tenu le bâton.

- Le FC Nantes est l'équipe qui l'a eu le plus en sa possession avec 197 matchs, devant le PSG 195 et Monaco à 174.

- Le PSG a 3 des 4 séries de possessions les plus longues, avec 26, 23 et 21. Monaco aussi a réalisé une série de 23 matchs avec le bâton.

- Seul le Clermont Foot Auvergne n'a pas encore d'expérience avec le bâton de Bourbotte parmi l'élite cette saison, car le club connaît le premier exercice de son histoire en Ligue 1.