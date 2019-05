publié le 10/05/2019 à 17:12

Plus que trois matches à disputer pour chaque équipe dans cette saison 2018-2019 de Ligue 1. Si le titre de Champion de France est déjà assuré pour le PSG, en dépit de sa période sombre, toutes les autres places restent à attribuer.



En haut de tableau, Lyon vise encore la 2e place occupée par Lille et synonyme de qualification directe en Ligue des champions avec Paris la saison prochaine. Mais l'OL, relégué à six points du Losc alors qu'il n'en reste plus que neuf à prendre, regarde surtout dans son rétroviseur. La 3e place peut aussi envoyer son propriétaire dans la grande coupe d'Europe.



Invaincus depuis sept matches, les Verts de Saint-Étienne (4es) sont revenus à un point des Lyonnais. Lors de cette antépénultième journée, ce sont eux qui tirent les premiers. En cas de succès contre Montpellier (5e), vendredi 10 mai (20h45), ils mettront une sacrée pression sur leurs meilleurs ennemis, attendus à Marseille (6e) dimanche 12 mai pour le choc du week-end.

Les Verts au moins en Europa League en cas de succès

Première certitude : un succès de l'ASSE sur Montpellier lui assurera au pire la 4e place, synonyme, elle, d'Europa League en septembre prochain. Quant à la Ligue des champions, Saint-Étienne ne l'a plus disputé depuis 1981. Montpellier et Marseille n'ont pas tout à fait dit leur dernier mot pour la 4e place.

En queue de peloton, Caen (18e, 30 points), Dijon (19e, 28 pts) et Guingamp (20e, 25 pts) semblent les trois candidats à la descente en Ligue 2. Mais Amiens (16e, 34 pts) et Monaco (17e, 33 pts) tremblent aussi. L'En Avant n'a plus le droit à l'erreur alors qu'il se rend chez l'équipe en forme de cette fin de saison, Rennes (13e), pour un derby toujours animé.

Guingamp en Ligue 2 dès dimanche ?

Si Rennes s'impose dimanche 12 mai (15h) et que Caen a dominé Reims la veille (20h), les Guingampais joueront officiellement en Ligue 2 l'année prochaine, ce qui ne leur est plus arrivé depuis la saison 2012-2013. De son coté, Dijon reçoit Strasbourg.



Rappelons que les deux derniers descendent et que le 18e jouera un barrage en matches aller-retour contre le 3e, le 4e ou le 5e de Ligue 2.

L1-36e journée : programme et classement

Vendredi 10 mai :

20h45 : Saint-Étienne - Montpellier



Samedi 11 mai :

17h00 : Angers - PSG

20h00 : Amiens - Toulouse

Caen - Reims

Nîmes - Monaco

Dijon - Strasbourg

Nice - Nantes



Dimanche 12 mai :

15h00 : Rennes - Guingamp

17h00 : Lille - Bordeaux

21h00 : Marseille - Lyon