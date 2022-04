Ligue 1 : le PSG sera sacré samedi 23 avril contre Lens, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 23 avril, il l'annonce dans sa grosse cote : le PSG sera sacré champion de France à la fin de son match contre Lens en soirée (21h).

Sur le papier, le club de la capitale a besoin du point du match nul pour ne plus être rattrapé mathématiquement par Marseille. Mais pour le chroniqueur, même "une défaite suffirait, si je puis dire, puisqu’avant cette 34e journée de Ligue 1, Paris a 15 points d’avance sur Marseille. Et il reste cinq matches à jouer donc 15 points à distribuer".

"Donc, même si Paris perdait tous ses matchs, il faudrait que l’OM gagne tous les siens, poursuit Gazan. Et encore ça ne suffirait pas : certes, les Phocéens reviendraient à hauteur de points des Parisiens, mais le PSG ayant une différence de buts largement avantageuse, +45 alors que l’OM est à +22, il serait quand même sacré champion de France grâce au goal-average".

Paris ne battra pas Paris Florian Gazan

Et champion à cinq journées de la fin alors, ce serait un record ? "Non, Paris ne battra pas Paris puisque le record est détenu par le PSG. Lors de la saison 2016 en s'imposant 9-0 à Troyes avec entre autres friandises un quadruplé de Zlatan, le PSG était devenu champion à huit journées de la fin, le 13 mars (...) Bon c’était une saison hallucinante pour Paris qui avait fini 31 points devant le 2e, Lyon, avec seulement deux défaites dans la saison et 102 buts marqués".