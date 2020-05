Liga : le Real Madrid reprend l'entraînement avec un Zidane masqué

Fede Valverde et Zinédine Zidane, le 11 avril 2020 à Valdebebas

et AFP

publié le 11/05/2020 à 18:16

"Nous sommes de retour !". Les joueurs du Real Madrid ont repris l'entraînement lundi 11 mai, sous la direction de leur entraîneur Zinédine Zidane, masqué, après deux mois de pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus. La séance programmée sur les terrains d'entraînement de Valdebebas s'est déroulée selon un protocole très strict pour éviter toute propagation du Covid-19.

Les joueurs devaient ainsi être au maximum six sur le même terrain. "Divisés en deux groupes et sur plusieurs terrains, les joueurs de football du Real Madrid ont effectué leurs premiers exercices individuels avec et sans ballon", a indiqué le club de la capitale espagnole, qui a publié plusieurs photos de ses joueurs en action, dont une avec le message "Nous somme de retour!"

Parmi ces photos, l'une montrait Zidane donnant des instructions en étant protégé par un masque chirurgical et des gants en plastique.

La vuelta a casa 🤍🖤

Cómo se extrañaba #halamadrid ⚽️ pic.twitter.com/HY1YUwexeE — Fede Valverde (@fedeevalverde) May 11, 2020

Pendant le confinement, aucun joueur madrilène n'a souffert de symptômes du coronavirus. Le grand rival du Real, le FC Barcelone, a repris l'entraînement vendredi dernier, tout comme Séville, Osasuna et Villarreal, en respectant tout le protocole édicté par les autorités et la Ligue espagnole de football.

Les clubs espagnols sont pour l'instant autorisés à organiser des séances individuelles d'entraînement avec un respect draconien des gestes-barrière. Les joueurs doivent arriver séparément, déjà en tenue, gantés et masqués et se faire prendre la température.

Les clubs pourront ensuite passer à des séances en petits groupes, avant d'envisager une reprise du championnat qui pourrait avoir lieu le 20 juin. Dimanche, la Ligue a annoncé que cinq joueurs évoluant dans des clubs de 1re et 2e division ont été diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 26.000 morts.