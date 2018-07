publié le 28/10/2016 à 15:55

C'est un visage bien connu qui pourrait prendre les rênes de la Ligue de Football Professionnel. Michel Denisot annoncera lundi 31 octobre s'il se présente ou non à la présidence de la LFP, selon L'Équipe. Bien connu dans le monde du football français, l'ancien président du Paris Saint-Germain bénéficie de nombreux soutiens, notamment celui de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. "Il est un homme reconnu dans le milieu du football et connaît tous les aspects d'un rôle de dirigeant. Son comportement a toujours été irréprochable et son image est très forte. Maintenant, c'est à lui de se décider. Il ne faut jamais se mettre à la place des gens. Président de la Ligue, il faut en avoir envie. Je pense du bien de lui. Il a toutes les capacités pour le poste."



Jean-Pierre Denis, président de la LFP par intérim, était pressenti pour rester au poste mais il s'est finalement ravisé, la faute à un manque de pouvoirs dû à une réforme qui en attribue plus à son directeur général exécutif. Le principal intéressé s'est lui aussi exprimé et demande un temps de réflexion avant de prendre une décision définitive. "On m'a demandé si j'étais intéressé par le poste de président de la Ligue. J'ai réclamé quelques jours de réflexion. Je dirai lundi si on peut aller plus loin dans la conversation. Il s'agit d'une question d'organisation de vie personnelle." Les élections auront lieu le 11 novembre.