VIDÉO - Nacho inscrit un but formidable pour le Real Madrid

Les joueurs de Leonesa étaient heureux de rencontrer le Real Madrid pour le premier tour de Coupe du Roi. Mais les Merengue ont vite calmé les ardeurs des joueurs de troisième division espagnole. Les hommes de Zinedine Zidane ont rapidement mené au score et fait le break. Largement au-dessus de leurs adversaires, les Madrilènes ont déroulé pour le plus grand plaisir des amateurs de football. Surtout après l'heure de jeu lorsque Nacho s'est offert l'un des buts de l'année.



Sur un centre venu de la droite, l'Espagnol reprend l'offrande de manière acrobatique et place le ballon en pleine lucarne pour inscrire le sixième but de son équipe. Son coéquipier James Rodriguez est ébahi, mains sur la tête, face à un tel geste. Zinedine Zidane a même jugé que "ce but entrera dans l'histoire" au même titre que la reprise de volée qui a fait sa légende lors de la finale de la Ligue des champions 2001-2002 contre le Bayer Leverkusen.



[VIDEO] Real Madrid : Le but exceptionnel de Nacho ! ¿¿

> https://t.co/GOiSqNU6kn pic.twitter.com/9Z45njTO00 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 octobre 2016